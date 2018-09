Tidligere overvismand: DR bidrager til historieforfalskning med deres program om finanskrisen

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Mandag 10.9.bragte DR 2 den første af to udsendelser i anledning af tiåret for finanskrisen. Udsendelsen afspejlede desværre et stort overskud af manglende kompetence i DR.

Det gennemgående tema i udsendelsen var, hvordan dårlig rådgivning fra bank og ejendomsmægler havde påført en familie meget store byrder og økonomiske tab.

Som seer måtte den naturlige konklusion være, at det var bankerne og ejendomsmæglerne, der havde hovedansvaret for, at familier og Danmark led så enorme tab og måtte bære så enorme byrder i kølvandet på finanskrisen.

Men som internationale organisationer som bl.a. IMF og OECD ofte har påpeget, vil ansvarligheden og det kølige overblik gå fløjten i såvel husholdninger som virksomheder, når de, som har hovedansvaret for, at der sikres en ansvarlig økonomisk udvikling, afgørende svigter. '

De hovedansvarlige i alle demokratiske lande er regering og nationalbank

Og de hovedansvarlige i alle demokratiske lande er regering og nationalbank.

Begge disse centrale aktører svigtede grundlæggende i årene op til finanskrisen i Danmark.

Regeringen førte en historisk uansvarlig finanspolitik ved med en ekspansiv finanspolitik at hælde benzin på en i forvejen overophedet økonomi.

Og Nationalbanken svigtede ved at lukke øjnene for, at pengeinstitutterne optog alt for store lån i udlandet med kort opsigelse til bl.a. at finansiere alskens aktiviteter på boligmarkedet, herunder en række boligspekulanter.

I udsendelsen blev den tidligere erhvervsminister Brian Mikkelsen ikke konfronteret med, hvor uansvarlig den førte finanspolitik var; nemlig historisk uansvarlig.

I stedet fik han lov til at affeje en afdæmpet kritik ved at påstå, at det var oppositionens skyld, at der blev ført en sådan politik, og at almindelige familier også var medansvarlige.

Altså fralæggelse af regeringsansvar, som blev accepteret i udsendelsen.

Nationalbanken blev frikendt, ved at der blev citeret et af de sædvanligt rituelle stramningskrav til regeringen.

Men igen: ingen seriøs kritik af, at Nationalbanken snorksov, da pengeinstitutterne gjorde dansk økonomi ekstremt sårbar over for udenlandsk kort långivning, der i øvrigt blev forstærket af, at Nationalbanken lod valutabeholdningen falde.

Fra den sydøstasiatiske krise i 1997 vidste man, hvor farlig en sådan cocktail var.

Det burde i hvert fald ledelsen af Nationalbanken vide. Og det blev også åbenbart i Danmark med de nødvendige store statsgarantier, der blev givet til udenlandske långivere til den finansielle sektor for at forhindre en valutakrise med heraf katastrofale følger.

Det er trist, at DR med denne udsendelse bidrager til den historieforfalskning, som det er at friholde de virkelige ansvarlige for finanskrisens virkninger i Danmark.

Det er dårlig journalistik.