Gymnasieelev til med-elever: Lad jer ikke kue. Sig fra. Tiden er ved at løbe fra barbariske traditioner som puttemiddage

Det er forfærdeligt at høre alle de historier, der lige nu er i medierne om puttemiddagene.

Desværre er de ikke overraskende.

Ikke nok med, at den slags arrangementers eksistens er alment kendt blandt gymnasieelever, ligegyldigt om de deltager eller ej.

Det er også symptomatisk for en underliggende kultur, der gennemsyrer den måde, yngre elever behandles af ældre, og den måde seksualitet kommer til udtryk til gymnasiefester.



Puttemiddagene er kun toppen af det modbydelige isbjerg.

Kulturen bag er hverken isoleret til private arrangementer eller til Nordsjællandske gymnasier. Nej, den lever i bedste velgående overalt, hvor gymnasieelever holder fest.

Jeg har forsøgt at protestere til mine klassekammerater og andre, men er blevet mødt med ord som »kedelig«, »misundelig« og »konservativ«



Tag for eksempel “puttefesterne”: en form for introfester, der findes over hele landet.

Fælles for dem alle er, at det er den første fest i skoleåret, og formålet er, at 3.g’erne skal score så mange 1.g’ere som muligt.

Det sker ofte gennem en konkurrence, hvor den, der scorer flest, kan se frem til en præmie, mens de scorede elever må nøjes med den tvivlsomme fornøjelse, eller, som på mit gymnasium, at komme på “ups-listen” mandagen efter.



Et andet eksempel er arrangementet i Dyrehaven. Her er det normen, at de ældre elever tegner vulgære udsagn eller tegninger på de nye.

Faktisk er det mere en regel end en norm, for som der stod i beskrivelsen til den største Facebookbegivenhed: “Husk, man må ikke sige nej”.



Skylden skydes ofte på gymnasiernes ledelse, men ovenstående er et fremragende eksempel på, hvorfor det ikke er retfærdigt.

Selvfølgelig er ledelsen også ansvarlig for at skabe en ordentlig kultur på skolerne, hvilket jeg også synes, de forsøger.

Det er først og fremmest de ældre elever, der står for festerne. Og det sker ofte på de sociale medier uden for rækkevidde af autoriteterne. Det er ikke til at komme uden om. Hvis det her skal ændres, bliver vi elever nødt til at gå forrest.



»Hvorfor er der så ikke nogen, der gør noget?« tænker du måske. Den simple årsag er, at en protest mod puttemiddage og lignende mange steder er så godt som socialt selvmord.



Jeg har været imod den her slags arrangementer, fra jeg startede i gymnasiet. Jeg har forsøgt at protestere til mine klassekammerater og andre, men er blevet mødt med ord som »kedelig«, »misundelig« og »konservativ«.

Det var først, da jeg blev valgt som elevrådsformand, jeg turde gøre alvor af mine trusler om at forsøge at komme arrangementerne til livs. Selv da følte jeg, at jeg måtte slå mig til tåls med blot at lave en anonym undersøgelse af kulturen på gymnasiet i første omgang.



Jeg tror, at grunden til, der ikke bliver gjort noget ved de her arrangementer, er, at der er mange, der har det ligesom mig.

Mange, der er for bange for at vække skolekammeraternes vrede.

Det er en forståelig bekymring.

Men kære med-elever: Lad være med at lade jer kue

De ansvarlige udvalg er ofte domineret af de ældste, mest populære elever på gymnasiet. Det er enormt indflydelsesrige personer, som ingen ønsker at komme på tværs af.

På den måde minder problemet meget om #metoo-sagerne. Folk tør ikke stå frem, fordi gerningsmændene har magt til at ødelægge deres karrierer.



Men kære med-elever: Lad være med at lade jer kue. For når det kommer til stykket, vil det vise sig, at verden som ved #metoo-bølgen vil byde jeres protester velkommen med åbne arme.

Der vil selvfølgelig være nogle mennesker, der vil gøre grin med jer og forsøge at lukke jeres munde, men det vil være i desperation, fordi de ved, at tiden er ved at løbe fra deres barbariske traditioner.

Jeg er sikker på, at jeres ledelser og skolebestyrelser vil være stolte over det ansvar, I tager for jeres kammerater, og gøre deres ypperste for at hjælpe jer.