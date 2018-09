Lizette Risgaard på 10-årsdagen for Lehman Brothers krak: Lønmodtagerne holdt for under krisen, men er aldrig blevet betalt tilbage

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

I dag er det 10 år, siden Lehman Brothers krakkede. Verdenshistoriens største konkurs satte for alvor gang i krisen i det internationale finanssystem, der udviklede sig til den værste økonomiske krise siden 1930’erne.

Svimlende milliardbeløb forsvandt, millioner af arbejdspladser gik tabt, mange mistede både job og opsparing, og familier måtte gå fra hus og hjem. Fællesskabet holdt hånden under bankerne, og lønmodtagerne holdt for og holdt hånden under statsfinanserne.

Lizette Risgaard Er født 1960. Har siden 2015 været formand for LO. Hun er uddannet kontorassistent og har desuden en mastergrad i offentlig administration.

Krisen mindede os om, at markedet ikke regulerer sig selv. Frie markedskræfter fører ikke til en ligevægtig stabil økonomi og da slet ikke til en fair fordeling af goder og byrder. Krisen satte en stor fed streg under, at der er behov for, at staten sætter rammer for markedet. Rammer, der vel at mærke sikrer en mere stabil økonomisk udvikling til gavn for alle.

Krisen ramte Danmark hårdere end vores nabolande. Fordi politikerne havde dereguleret og truffet en række uansvarlige valg i tiden op til.

Da økonomien buldrede derudad, hældte Anders Foghs regering benzin på bålet og brændte en masse penge af gennem finanspolitikken og skattestoppet.

Regeringen lempede den finansielle regulering markant og sænkede kravene til pengeinstitutterne. Derfor ramte vi muren ekstra hårdt.

Lønmodtagerne blev bedt om at blive på arbejdsmarkedet i flere år og udvise løntilbageholdenhed. Imens blev sikkerheden i tilfælde af arbejdsløshed ringere, og vores velfærd og tryghed blev beskåret. Dagpengeperioden blev halveret, genoptjeningsperioden fordoblet, efterlønnen de facto afviklet. De offentligt ansatte måtte løbe endnu hurtigere. Banker blev reddet, og skatter og afgifter for erhvervslivet og samfundets top blev sænket.

Hvis lønmodtagerne skal holde for, når det er dårlige tider, og holdes udenfor, når det er gode tider, er det ikke underligt, at mange føler afmagt og vrede

Lønmodtagerne tog ansvar for økonomien, mens de, der var ansvarlige for krisen, aldrig har betalt.

Så hvor står vi nu på 10-års dagen for Lehmans sammenbrud? Solen skinner igen på dansk økonomi. De offentlige finanser er sunde på kort og lang sigt, og vi nærmer os så småt fuld beskæftigelse. Man fristes til at sige, at det går godt i Danmark. Men det går kun godt for nogle. Og grå skyer breder sig.

Forskellen på rig og fattig bliver større, og flere børn vokser op i fattigdom. Med ringere fremtidsudsigter end deres jævnaldrende. Flere føler sig utrygge. Hvad hvis jeg mister mit job og må gå på dagpenge – rækker pengene så? Hvad hvis jeg bliver ramt af sygdom – er der så et sundhedsvæsen af høj kvalitet, der tager sig af mig? Er fællesskabet der, når jeg får brug for det?

Vi må med andre ord igen sande, at markedet ikke fører til fair resultater for alle. Det kræver, at vi træffer de rette politiske valg. Gør vi så det?

Ikke i mine øjne. For mens uligheden og utrygheden stiger, skærer regeringen i velfærd, i uddannelse og i det sikkerhedsnet, der skal gribe os, hvis vi mister vores arbejde. Den sænker skatten for de mest velhavende og vil gøre det billigere at hente udenlandsk arbejdskraft til landet – i stedet for at sørge for, at de 100.000 arbejdsløse i Danmark kommer i job.

Hvad så med den finansielle sektor – har den taget ved lære? Ikke meget tyder på det. Der er stadig fokus på kortsigtet gevinst frem for en mere forsigtig tilgang med et langsigtet fokus. Det har det sidste årtis mange skandaler illustreret meget klart, og Danske Banks hvidvasksag er seneste eksempel. God regulering og tilsyn kan gøre meget, men ikke alt. Det er også et spørgsmål om etik og værdier. Og her er der tydeligvis plads til forbedring.

Hvis lønmodtagerne skal holde for, når det er dårlige tider, og holdes udenfor, når det er gode tider, er det ikke underligt, at mange føler afmagt og vrede. At mange mister troen på politikere og på fremtiden. At de protesterer og stemmer på Trump eller for Brexit.