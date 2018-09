Direktør i Dansk Byplanlaboratorium: Regeringen lover flere penge til landsbyerne, men det er rent fup

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Sidste år deltog jeg i et spændende arbejde i regeringens Landsbyudvalg. Kommissoriet gik ud på at skabe levedygtige landsbyer. For mig en meget væsentlig problemstilling. Der er store udfordringer med tomme huse og forslumning rundt omkring i landet. Det kan bremses, men der er behov for en radikal omstilling, så landsbyerne igen kan blive levedygtige og tiltrække investeringer. Det kan kun gå for langsomt.

Derfor blev jeg glad, da jeg hørte, at der nu er afsat penge på finansloven til netop faldefærdige landsbyer: 300 millioner til nedrivning og forskønnelse. Ikke så mange penge, som der er behov for, men dog en start. Der er brug for hver en krone til at gøre de danske landsbyer levedygtige. ’Det har regeringen forstået, og alle vores udviklingstimer har båret frugt’, tænkte jeg. I Landsbyudvalget analyserede vi os frem til et minimumsbehov på 330 millioner i ti år – og det er endda lavt sat.

Glæden blev dog hurtigt vendt til skuffelse. Jeg fik nemlig læst på teksten. For det første er der reelt set tale om 60-90 millioner kr. om året til landsbypuljen, og for det andet er midlerne taget fra den ordinære byfornyelsesramme. Det betyder, at kommunerne samlet set får færre midler. I forvejen er puljen skåret ned til sokkeholderne i forhold til tidligere. Det skete i 2017, fordi pengene skulle bruges til bandepakke og jobpræmieordning. Allerede dér begyndte det at gøre ondt.

Hvis regeringen fortsat ønsker at arbejde for et Danmark i balance, har de altså et perfekt redskab. Det er bare at tage det i brug

Det er paradoksalt, at regnestykket ender med et minus, for i Landsbyudvalget har vi netop fremhævet byfornyelsen som det perfekte redskab. Både bygningsfornyelse og områdefornyelse er populære redskaber i kommunerne og kan give nødlidende områder et tiltrængt løft.

I landsbyudvalget holdt vi vores møder rundt omkring i hele landet, og vi talte med både politikere og lokale ildsjæle. Her så vi mange gode eksempler på byfornyelse, der mobiliserede lokale kræfter og skabte medfinansiering fra de private.

Jeg er overbevist om, at der er stort behov for at hæve den samlede byfornyelsesramme, så vi både kan sikre velfungerende landsbyer og provinsbyer, for det er ikke kun landsbyerne, der trænger til et løft. Mange provinsbyer er under omstilling. Deres centrum mister butikker, og bygningsmassen skal fremtidssikres.

Det er der også god økonomi i, for de offentlige midler geares med private. Statens Byggeforskningsinstitut har dokumenteret, at hver gang der investeres én offentlig krone, så kommer der tre en halv krone tilbage i private investeringer. Hvis regeringen fortsat ønsker at arbejde for et Danmark i balance, har de altså et perfekt redskab. Det er bare at tage det i brug.

Så vidt jeg kan gennemskue tallene, er der ingen nye penge. Det betyder, at man er i gang med at pålægge kommunerne at lægge strategiske planer for deres landsbyer, uden at der følger midler med. Det var ikke sådan, Landsbyudvalgets forslag var tænkt. Det, som vi ser i finanslovsforslaget, kan kaldes at fordre hunden med sin egen hale. Det er der ikke noget perspektiv i. Jeg håber derfor, at nogen vil fortælle politikerne, at de reelt set er ved at nedprioritere et område, der i den grad trænger til at blive opprioriteret. Resten er spin.