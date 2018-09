Regionrådsformand og jordemoderuddannelsen bakker op om nyt fødested: Vi skal kunne følge med på hovedstadens hospitaler

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Befolkningen i Region Hovedstaden vokser – i 2030 ventes vi at være 160.000 flere borgere. Det betyder også, at antallet af fødsler årligt ventes at stige med 22 procent – eller 4.800 ekstra fødsler om året.

Det er skønt, at mange børnefamilier vælger at blive boende eller flytte til hovedstaden, men vi skal også kunne følge med på vores hospitaler.

Derfor er det glædeligt, at Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden har drøftet og bakker op om et nyt kvinde-barn-center på Bispebjerg Hospital.

Det er en vigtig beslutning, der handler om at skabe bedre rammer på vores hospitaler, så vi kan sikre en tryg graviditet og fødsel for alle nye forældre i regionen.

Med et stigende antal fødsler i Region Hovedstaden er der mangel på bl.a. jordemødre, som gør det svært for fødestederne at leve op til ambitionerne om at give de gravide og fødende en god og sammenhængende fødselsoplevelse.

Det er ikke tilfredsstillende, at fødestederne er tvunget til at fokusere ressourcerne på den sikre fødsel. De kan i dag ikke altid tilbyde den optimale fødselsforberedelse, og derfor er dette et vigtigt skridt i den rigtige retning.

Regionens Center for HR arbejder sammen med hospitalerne om en række konkrete tiltag for at løse manglen på jordemødre – bl.a. muligheden for at flytte opgaver til andre faggrupper og øge optaget af jordemoderstuderende, men vi skal også skabe et godt læringsmiljø for de studerende.

Et nyt fødested på Bispebjerg er et godt tilbud til familierne, men det kan også give et godt læringsmiljø for studerende.

Et fødested på 3.500 fødsler har den rette volumen til at sikre den faglige kvalitet i uddannelsesmiljøet. Omvendt kan vi se, at de meget store fødesteder præget af travlhed oplever et større frafald af jordemoderstuderende.

Fagligt er der uenighed mellem læger og jordemødre om størrelsen på fødesteder. Mens jordemødre ofte gerne arbejder på et af de mindre fødesteder, hvor arbejdsmiljøet er bedre, så foretrækker mange læger at være på de store fødeafdelinger, hvor de faglige udfordringer er større, og de oftere møder nyfødte med f.eks. sjældne sygdomme.

Vi skal bare lige huske, at selv om Bispebjerg bliver den mindste fødeafdeling i Region Hovedstaden, så vil et fødested med 3.500 fødsler om året stadig være blandt landets 6.-8. største fødeafdelinger.

Der er rigtig mange fødeafdelinger ude i landet, der er meget mindre.