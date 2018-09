Grønlænder testede fordom: Jeg fortalte, at jeg boede i en iglo, og hun købte den 100 procent, og så fyldte jeg ekstra detaljer på

Jeg husker selv, da jeg i et par år gik i skole i Danmark. I 6. klasse havde vi emneuge om Grønland. Og jeg var paf.

Vi lærte, at der maksimalt boede 150 mennesker i de grønlandske byer. Men hvad så med Nuuk, Sisimiut, Kangerlussuaq?, tænkte jeg.





Vi lærte også, at det var et krav for grønlændere at kunne skyde en sæl for at overleve. Det kender jeg mange, som ikke kan ...

Jeg var forbavset og begyndte i en alder af 12 år at tvivle på alt, hvad jeg havde lært – for når de kunne sige noget så forkert, måtte alt jo være løgn?

Det var det selvfølgelig ikke, og underviseren gjorde sit bedste, men nu skriver vi 2018, og jeg synes, at tiden er inde til at få styr på fakta og lære hinanden rigtigt at kende.

I Grønland lærer vi utrolig meget om det danske samfund, historie og kultur. Lad de danske børn få samme mulighed, så de kan få et indblik i Grønland og derigennem vores lange fælles historie – det er faktisk megaspændende og relevant for dem og deres egen fremtid.

Jeg opfordrer derfor alle til at sætte deres underskrift på borgerforslaget – så de fremtidige generationer kan skabe et bedre solidarisk fællesskab på tværs af Nordatlanten.