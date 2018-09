Forskningsdirektør i Lundbeckfonden: Alt for meget forskning ser aldrig dagens lys

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Hvis jegfik lov at tage livet af et ordsprog, ville jeg vælge: ’Ideer skal have vinger, men de skal også have fødder til at gå på jorden’.

Det er et ordsprog, som i høj grad præger den måde, vi giver penge til forskning i Danmark på, og i mine øjne er det med til at lukke vores øjne for det virkelig innovative. Ja, måske står det endda i vejen for det næste store videnskabelige gennembrud.

Men er det da ikke meget godt at holde benene på jorden og sørge for, at forskningen ikke bliver for flyvsk og verdensfjern, men kan bruges til noget konkret?

Jeg drømmer om at gå en tur på den skrotplads, hvor forskerne har sendt deres vildeste ideer hen, fordi de ikke turde tro på, at nogen ville støtte dem

Jo. Sagen er bare den, at man ofte først ved, om en forskningsidé er for outreret og langt ude i skoven, eller om den lige præcis har det innovative udgangspunkt, der gør det til århundredets bedste, når resultaterne af forskningen foreligger.

Vi kan ikke vide det på forhånd. Derfor er vi nødt til at tage chancer. Da jeg i sin tid var direktør i Danmarks Grundforskningsfond, deltog jeg i en række fokusgruppemøder med over 400 unge forskere for at blive klogere på, hvordan vi kunne blive bedre til at støtte deres forskning.

Et afresultaterne tænker jeg stadig over her fem år efter, fordi det var så deprimerende: Mange af de unge forskere søgte aldrig støtte til de projekter, de virkelig brændte for, men kun til de projekter, de troede, de kunne få finansieret. Ofte blev deres skøreste, vildeste, mest kreative ideer aldrig forelagt nogen.

Jeg drømmer om at gå en tur på den skrotplads, hvor forskerne har sendt deres vildeste ideer hen, fordi de ikke turde tro på, at nogen ville støtte dem. Jeg ville gå omkring på pladsen i dagevis, rode rundt i bunkerne og grave det ene stykke guld frem efter det andet.

Men siden det ikke er muligt, prøver jeg i stedet på forskellig vis i mit daglige virke at give de vildeste ideer bedre vilkår, så de aldrig ender på skrotpladsen. Eksempelvis har Lundbeckfonden netop offentliggjort en ny uddelingsstrategi, hvor et af programmerne netop er helliget den vilde idé.

Programmet hedder Lundbeckfonden Experiment og fokuserer på støtte til dristige, banebrydende forskningsideer, der måske ikke ville få en chance i traditionelle ansøgningsprogrammer med peer review.

Mange af disse højrisikoprojekter vil mislykkes, men til gengæld vil de, der lykkes, kunne revolutionere verden.

Ansøgernes navn og cv vil ikke blive offentliggjort, før bedømmelsespanelet har valgt de bedste ideer til finansiering. Det skal sikre, at forskerne tør fremlægge deres mest ambitiøse ideer for de akademiske kolleger, der skal gennemgå deres forslag. Jeg håber, at vi på den måde kan være med til at få flere vilde ideer frem i lyset og få dem til at blomstre.