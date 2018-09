Bettina Post: Regeringen vil have bugt med bureaukratiet, men laver selv topstyret detail-regulering af værste skuffe

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Åhh, det bureaukrati. Hold op, hvor er det svært at få bugt med. Måske fordi vi er en nation af tryghedsnarkomaner, som er så vant til regulering og kontrol af alle mulige større og mindre detaljer, at vi ikke længere tør lade være. For tænk nu, hvis noget skulle gå galt. Så hellere en regel for meget end én for lidt.

Alligevel har samtlige regeringer gennem de seneste 35 år lovet at gøre op med skidtet. Selvfølgelig også den nuværende. Og forleden kom så – med nogen forsinkelse – V-LA-K-regeringens version af en afbureaukratiseringsreform anno 2018, som under overskriften ’Færre regler og mindre bureaukrati’ netop indledes med en henvisning til, at vi har hørt det før.

Allerede på side 6 forsøger innovationsministeren at afvæbne de mest forhærdede afbureaukratiseringspessimister med en opremsning af de løfter om regelforenklinger, som siden 1983 er blevet slået stort op for derefter at falde sørgeligt småt ned igen. Heriblandt den konservative Poul Schlüters ’moderniseringsprogram’, som blev varslet ved åbningen af Folketinget i 1982 med de legendariske ord om, at »det skal gøres lettere at være dansker«.

Desværre er der tilsyneladende ingen, der kan huske andet fra den tale, men så lad da mig minde om de næste sætninger. For ud over at love en ’cirkulæresanering’ var Schlüter allerede dengang bevidst om, at det ikke var tilstrækkeligt at afskaffe allerede eksisterende regler. Også fremadrettet ville der »kun blive fremsat nye lovforslag, der er absolut nødvendige«.

Oh yes.

Det eneste, der mangler, er et pålæg om, at borgmesteren skal byde på stegt flæsk med persillesovs, og at alle skal spise op

Det er lige nøjagtig dér, hunden ligger begravet. Og det er dér, afbureaukratiseringsbestræbelserne gang på gang kommer til kort.

Måske af den grund indledes det aktuelle udspil med velkendte løfter om at reducere de regler og registreringskrav, som giver bøvl for borgerne og unødigt begrænser medarbejdernes muligheder for at yde borgernær velfærd.

»Det er ude i virkeligheden, de bedste ideer opstår«, skriver innovationsministeren med henvisning til »en åben og inddragende proces«, hvor alle interesserede har kunnet »melde« bøvlede paragraffer, som skal væk. 1.244 gebrækkeligheder har fundet vej til postkassen, men desværre er det kun 349 af dem, der kan imødekommes. ’Virkeligheden’ skal åbenbart heller ikke komme for godt i gang.

Netop set i det lys er det indiskutabelt, at den store udfordring består i at holde op med overhovedet at producere disse meningsløsheder. Og den ser desværre heller ikke denne gang ud til at blive løst.

»Det er i høj grad regeringen og Folketinget, der har ansvaret for udformningen af de love og regler, der sætter retningen for vores velfærd«, skriver Løhde og fortsætter; »det er derfor vores ansvar, at reglerne skaber værdi for borgerne, og at lovgrundlaget er enkelt og klart, så det er nemt at forstå og lettere at administrere for medarbejderne«. Ja tak. Men hvordan?

Det er jo unægtelig et politisk spørgsmål, hvilken lovgivning der fortjener Schlüters kategorisering som absolut nødvendig. Så hvis vi for alvor skal komme nogen vegne med afbureaukratiseringen, er der brug for, at folketingspolitikerne lærer at stoppe sig selv (og hinanden), når de endnu en gang er ved at falde for fristelsen til at opfinde nye paragraffer, som pålægger ’virkeligheden’ alverdens unødvendige krumspring, som samfundet klarer sig helt fint uden. Der er åbenbart allerede (mindst) 1.244 eksempler på den slags idioti. Og der er helt sikkert nye på vej.

Et af dem stammer fra den aftale om indfødsret, som blev indgået 29. juni. Her vil man indføre en ny betingelse for at få dansk statsborgerskab, som indebærer, at man som ansøger inden for to år efter, at man ved lov sådan set har fået tildelt indfødsret, skal deltage i en særlig ceremoni i sin bopælskommune, hvor man både skal »udvise respekt for danske værdier og optræde respektfuldt over for repræsentanter fra myndighederne« (læs: give hånd) samt (igen) skrive under på at ville overholde grundloven og respektere de danske værdier og retsprincipper.