Susanne Bøgeløv Storm var en af 'de misbrugte filmbørn': Nu ser jeg min egen historie om grooming og voldtægt gentage sig 40 år efter

En 29-årig mand erkender, at »han har haft sex« med en 14-årig pige på hendes værelse.

Pigen har ikke haft sex. For hende var det voldtægt. Hun fortæller, at hun er blevet tvunget til oralsex, analsex og vaginalsex. I tre dage. Jeg minder lige om, at vi har med et 14-årigt barn at gøre. Men retten dømmer det ikke som voldtægt. Hvorfor? I min optik er der stor sandsynlighed for, at pigen har været udsat for det, der kaldes ’grooming’.

Grooming betyder at passe og pleje, men i sager om seksuelle krænkelser bruges udtrykket til at beskrive en modbydelig systematisk psykologisk manipulationsproces, der består af en række faser, hvorigennem en krænker forbereder en seksuel forbrydelse ved at opbygge en positiv og tillidsfuld relation til sit offer og offerets omgangskreds, med det ene formål at kunne begå seksuelt overgreb.

Det er en proces, hvor krænkeren giver barnet en opmærksomhed, der gør, at det føler sig trygt og set, og sørger for at kunne være alene med barnet, uden nogen får mistanke. Det er en manipulationsproces, der kan være uhyre svær at gennemskue for barnet, men også for de voksne omkring barnet.

Alle trinnene i en groomingproces ser ud til at være opfyldt her, og jeg stiller derfor spørgsmål til, om man i denne sag har været opmærksom på netop denne manipulationsproces.

Manden har haft adgang til barnet, fordi han har haft hele familiens tillid. Og den tillid er det, der kommer til at koste pigen og hendes familie dyrt.

Jeg troede, at vi havde rykket os i de sidste 40 år. Men denne sag viser, at vi har stået stille

Ligesom det skete for mit eget vedkommende, da jeg som barn i 70’erne medvirkede i en ungdomsfilm og sammen med flere andre børn blev krænket og voldtaget af instruktøren. Det er 40 år siden.

Og skete på samme måde, som det foregik med præsten fra Tømmerup, der førte en hel landsby bag lyset og i 2017 blev dømt for gennem 12 år at have krænket og udnyttet mindreårige konfirmander seksuelt. Eller ligesom det foregår med de katolske præster, der i årevis har haft fri adgang til små drenge, de kunne voldtage, uden nogen anede uråd, fordi alle omkring præsterne havde fuld tillid til dem. Der er som bekendt retssager i gang den dag i dag.

Da jeg var barn i 70’erne, var børn på ingen måde tænkt ind i lovgivningen om voldtægt.

Det er de i dag. I 2008 anerkendte retsvæsnet, at seksuelle overgreb begået mod mindreårige kan sidestilles med voldtægt (mod voksne) i tilfælde, hvor gerningsmanden udnytter sin magtposition, uden at han nødvendigvis har anvendt fysisk vold eller direkte trusler om vold. Retten har altså haft mulighed for at dømme det som voldtægt, at den voksne har udnyttet sin magtposition over for et barn. Også selvom voldtægtsmanden ikke har anvendt fysisk vold.

Hvad er det, der gør, at man ikke tror på pigen, når hun fortæller, at det var voldtægt? Når hun siger, at hun sagde fra? Det er ord mod ord. En voksen mand mod et barn. Og det store spørgsmål er her, hvorfor man i denne sag ikke tror på barnet, men vælger at tro på den voksne mand.

Overgrebet kan få store traumatiserende konsekvenser for pigen. På præcis samme måde, som vi børn oplevede det i 70’erne for 40 år siden, er denne pige kommet i en situation, hvor de voksne omkring hende, ført an af det danske retssystem, fortæller hende, at hun selv har medvirket til forbrydelsen.

Dommen kan på den måde komme til at føles som en dom over hende. Som endnu et overgreb.