Chris Bjerknæs: Hvis man mener, at P7 Mix er en vigtig bidragyder til den demokratiske samtale og et bolværk mod fake news, så kan vi lige så godt hejse det hvide flag og overgive os

I sidste uge blev der med public service-kontrakten sat endeligt punktum for omlægningen af DR.

Således er rammerne for mediehusets aktiviteter for perioden 2019-2023 nu fastlagt. Det har været et forløb bestående af tre runder; Først var der aftalen mellem regeringen og DF om afskaffelsen af licensen og besparelsen på de 20 procent i foråret, så medieaftalen i juni og så nu public service-kontrakten.

Hver runde har medført et grædekor af kulturradikale, som bedyrer public servicens endeligt. Postulatet er, at man slet ikke kan pille ved DR, uden at det får fatale konsekvenser. Det er noget sludder.

Jeg har en oprigtig stor og dyb respekt for det arbejde der har været på P6 Beat, P7 Mix, P8 Jazz, DR3, DR K og ikke mindst DR Ultra, hvor dygtige og passionerede journalister har underholdt til stor glæde for mange - ikke mindst mig selv.

Men det gør jo ikke nødvendigvis indholdet til public service.

Lad os eksempelvis tage P7 Mix. En radiokanal, der producerer indhold, som til forveksling minder om noget, der allerede produceres på markedsvilkår. Hvis man mener, at popmusik er en vigtig bidragyder til den demokratiske samtale, afgørende for formidling af vor kristne historie og kulturarv eller skal ses som et bolværk mod fake news, så kan vi lige så godt hejse det hvide flag og overgive os!

Sandheden er derimod, at vi får et mere fokuseret DR, hvis kerneopgave netop bliver public service. Kulturradikalismens dyrkelse af det letbenede, relativistiske over pligt og alvor trænges i baggrunden. DR skal tilbage til det oprindelige udgangspunkt – at være hele Danmarks Radio. Et DR, der fokuserer på at producere journalistik af højt fagligt niveau, der binder Danmark sammen. Fokus på relevant indhold som nyheder og dokumentarer og mere danskproduceret musik i æteren.

Det er klart, at hver gang noget beskæres, så får det konkrete konsekvenser for konkrete mennesker. Al ære og respekt for de dygtige medarbejdere, der nu mister deres job.

Men det er nødvendigt med et slankere DR, så der efterlades plads til private medier. DR skal fokusere på at levere det, som private medier ikke leverer. Vi skal også lige huske på, at det er danskerne, der finansierer gildet, hvorfor det selvfølgelig kun er rimeligt, at der sættes klare rammer for DR’s aktiviteter.

Og at der skulle være tale om noget brud på armslængdeprincippet er noget decideret vrøvl. Selvfølgelig blander politikerne sig i de grundlæggende rammer for DR’s eksistens. De sker jo for at danskernes skattekroner bliver forvaltet efter hensigten – at skabe public service – i stedet for at bidrage til DR’s vokseværk. Hvordan rammerne så fyldes ud, er ene og alene op til DR selv at afgøre. Sådan var det før, og sådan er det også med den nye public service-kontrakt.

Vi skal bekæmpe fake news ved at sætte dannelse og navnlig den digitale dannelse på skoleskemaet, så langt flere i en tidligere alder er kritiske over for den nyhedsstrøm, de møder i deres dagligdag. Vi skal opfordre folk til at læse flere forskellige medier i det, der fortsat skal være et stigende innovativt, pluralistisk mediebillede.

Det bekæmper fake news langt bedre end popmusik på P7 Mix.