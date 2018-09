Ekspert i ledelse: Nej, I har ikke vasket tavlen ren, Danske Bank. Alt er ved det gamle

Det handler om bestyrelse og direktion. Ikke kun formand og ceo, men hele bestyrelsen og hele direktionen. Hvor gennemsigtig er organisationen? Hvor åben er den? Hvem ejer virksomheden? Hvordan fremstår, på papir og i virkeligheden, virksomheden, når det handler om samfundsansvar, Global Compact-principper, FN’s bæredygtighedsmål og andre vigtige parametre? Hvilke værdier er styrende i hverdagen?

Oprydning er også et nøglebegreb. Der skal ryddes op i Danske Bank. Hvordan ændrer man kulturen, og hvordan rydder man op?

Det er to sider af den samme sag. Og man begynder med de øverste ledelseslag. Her skal der være mennesker, der i dagligdagen og i praksis er eksempler på og bærere af de værdier, som man ønsker skal være de gældende og respekterede i banken. Kultur er ikke noget, der står skrevet i dokumenter. Jo, det gør det også, men kultur leves. Kultur ses. Kultur bæres. Kultur efterleves og kopieres. Kultur er det levede liv i virksomheden.

Det er ikke ceo’en i Danske Bank, der har håndteret og ekspederet alle sagerne om de 1.500 milliarder hvidvask-kroner. Det er medarbejdere. Tror man, at de hundredvis af medarbejdere, der har ekspederet disse sager, har troet, at det handlede om børneopsparing? De gigantiske overskud, der blev indtjent i denne lille udenlandske filial – tror man, at det var et fænomen, der ikke var kendt i banken også langt uden for filialen?

Der er ingen tillid; der er ikke ryddet op. Offentligheden undrer sig. Alt er ved det gamle

Betragter vi Danske Bank, har offentligheden set, at Danske Bank først fyrede en direktør og dernæst lod, som om sagen dermed var slut. Da det ikke var tilfældet, iværksatte banken en advokatundersøgelse. Sin egen. Man bebudede undervejs, at de penge, banken har tjent på hvidvask, skal bruges til at bekæmpe hvidvask med.

Resultatet af advokatundersøgelsen blev fornylig præsenteret: ceo’en bebudede i denne sammenhæng sin afgang, men forblev på sin post, og det blev offentliggjort, at han i den forbindelse modtager ca. 20 millioner kroner fra banken. Bestyrelsesformanden tilkendegav, at han bliver på sin post, men han sagde samtidig, at han har lov til at forlade formandsposten, når oprydningsarbejdet fra hans side er gennemført.