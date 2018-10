Klaus Bondam vil skilles fra Danske Bank: Jeg er så forbandet vred over arrogancen

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Jeg tror, at Pondus og jeg skal skilles. Vi har været så godt som gift i næste 50 år.

Jeg har været kunde i Danske Bank, siden jeg var 8-9 år gammel, og den hed Landmandsbanken. Jeg var lykkelig for min sparepingvin Pondus og elskede bøgerne om ham og hans liv i zoologisk have. Jeg besøgte ham endda flere gange derinde.

Jeg savner at se en større gruppe af medarbejdere i Danske Bank, som klart og tydeligt siger fra over for deres tidligere ledelse

Med årene fik jeg en tæt følelsesmæssig relation til min bank. Jeg synes, de var der for mig. Min bankrådgiver Jørn (som nu er gået på pension og erstattet af en eller anden ung fyr med stribede sokker) havde forståelse for min meget svingende indtægt, dengang jeg var ung skuespiller. Jørn, Danske Bank og Pondus har fulgt mig gennem min karriere, første ægteskab, skilsmisse, andet ægteskab, adskillige huskøb m.m.

Men jeg kan mærke, at det er ved at være slut med Pondus og mig. Jeg er så forbandet vred over den arrogance, som bestyrelsesformanden lagde for dagen i forbindelse med pressemødet efter den estiske hvidvaskskandale.

Jeg undres over den fratrædelsesordning, som Thomas Borgen får (og hans fodgænger før ham). Men det forklarer, hvorfor han smiler så intenst på alle billeder, selv når det står allerværst til.

Jeg savner at se en større gruppe af medarbejdere i Danske Bank, som klart og tydeligt siger fra over for deres tidligere ledelse – og som medarbejdere aktivt bidrager til at genoprette bankens image og omdømme.

Jeg håber snart, at der er en anden – hæderlig – bank, der gennem f.eks. annoncer vil fortælle mig, hvor nemt det er at skifte til dem. Også efter kl. 16.

Mest af alt savner jeg, at Danske Bank angrer deres forkastelige ageren i denne sag, og at de troværdigt sandsynliggør over for mig, at dette aldrig nogensinde gentager sig. Aldrig, blev der sagt.

Måske kan Pondus og jeg få vores forhold op at køre igen, men jeg tvivler sgu lidt på det. Der skal meget til.