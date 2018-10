Tarek Hussein: »Pludselig hører jeg en mand lave en parodi på arabisk og sige abelyde. Mit hjerte banker derudad, men jeg går tilbage til ham«

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Tre episode fra min sommer viser hverdagsracismen i fuldt flor. De viser, at racismen ikke har nogen geografi, alder eller klasse, og at den kan finde sted i Vejle, på Bakken eller på Christianshavn, når mennesker viser sig fra deres mørkeste side. Min eneste brøde er min religion, mit sorte hår og min hudfarve.

Tarek Ziad Hussein Født i 1992. Han læser jura på Københavns Universitet og debuterede tidligere i år som forfatter med bogen ’Det sorte skæg – om at være dansk muslim’, udgivet på Gyldendal.

Men vigtigere endnu viser de tre episoder, hvorfor det er afgørende, at vi siger fra. At man ikke skal vende den anden kind til, men tage kampen. Gerningsmændene skal vide, hvor uforskammet deres opførsel er, og hvis de bliver efterladt med et gran af skam og skyld, er det kun godt.

For hvor kommer alt det had og den foragt fra? Mit bud er, at det her er resultatet af 20 års dansk offentlig debat om islam og muslimer.

Siger jeg dermed, at danske politikere og meningsdannere er medskyldige? Ja, det er lige præcis, hvad jeg siger. Inger Støjberg, Martin Henriksen og co. har gjort det muligt og bidraget til, at almindelige danskere med fuld opbakning kan komme med sådanne udbrud. Politikerne lever på en anden planet, hvis de tror, at daglige udtalelser om uciviliserede muslimer, som voldtager, stjæler og hærger, forbliver i et lukket rum.

For forestil jer at blive udsat for den her racisme hver uge, at blive spyttet på eller få revet tørklædet af – hvad tror I, at det gør ved et menneske?

Det her er jeres ansvar, og I er mere end nogen medskyldige!

Der er dog også lyspunkter. Mens episoderne i Vejle og på Christianshavn illustrerer den rene racisme, så viser episoden på Bakken noget helt andet, nemlig fordomme og uvidenhed. Det skal tackles med dialog og åbenhed, for som episoden viser, så er der desværre fortsat huller i danmarkskortet, hvor almindelige danskere aldrig har været i dialog med folk med fremmedklingende navne. Danskere, som er åbne for at få udvidet deres verdenssyn. Dermed en opfordring til mig og alle andre om også at tage den samtale.

Racistiske overfusninger som dem, jeg fortæller om i dag, har længe været at finde på de sociale medier, hvor mange mennesker tror, at man kan tillade sig lidt mere end i den ’virkelige verden’. Men der er sket et skred, når disse udbrud rykker ud på gader og stræder.

Lad mig komme med en afsluttende tilståelse. Jeg troede i virkeligheden, at jeg var langt bedre rustet mentalt til at tackle racismen. Jeg har i årevis arbejdet med den og rådgivet et hav af unge i lignende situationer. Men det er umuligt for mig bare tilnærmelsesvis at beskrive det ubehag og de følelser, som disse episoder vækkede i mig. Jeg har sjældent følt mig så magtesløs, vred og ja, såret.

Men jeg valgte at konfrontere dem, der angreb mig, og de to af episoderne har jeg optaget på en lydfil. For forestil jer at blive udsat for den her racisme hver uge, at blive spyttet på eller få revet tørklædet af – hvad tror I, at det gør ved et menneske? Det vil jeg overlade til dig som læser at tænke over.