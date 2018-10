Tre gange over sommeren har Tarek Hussein mødt racisme: »Jeg skal sige dig en ting. Jeg hader muslimer, og det har jeg lov til«

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Christianshavn, mandag 23. juli, kl. 20.15

Abelyde. Det var endnu en varm og skøn sommeraften, som for mit vedkommende var gået med at læse op til en eksamen i arbejdsret. Jeg kom (ironisk nok) direkte fra mit arbejde hos Institut for Menneskerettigheder, hvor jeg til dagligt arbejder med ligebehandling. Jeg pakker mine ting og sætter kursen mod Christianshavn.

Jeg nærmer mig med hastige skridt kanalen og kan ud ad øjenkrogen se to par sidde ved en cafe med øl og vin på bordet. Da jeg nærmer mig, hører jeg pludselig den ene mand forsøge sig med en parodi på arabisk efterfulgt af en række abelyde. Jeg er igen i tvivl, om lydene er møntet på mig, så jeg kigger mig omkring og kan konstatere, at der ikke er andre omkring mig. Jeg får øjenkontakt med manden, som gentager abelydene efterfulgt af latter fra resten af selskabet.

Jeg ryster på hovedet og fortsætter mod metroen, men kan ikke slippe ubehaget, som gennemsyrer enhver fiber og knogle i min krop. Da jeg næsten er ved stationen, sætter jeg hælene i jorden og beslutter mig for at gå tilbage og konfrontere selskabet. Mit hjerte banker derudad, mens jeg forsøger at formulere de ord, som få sekunder senere skal blive til sammenhængende sætninger. Jeg stiller mig over for selskabets medlemmer og følgende dialog udspiller sig:

">

Mig: »Jeg synes, at det er sindssygt upassende og uforskammet at komme med sådan nogle lyde«.

Mand: »Hold nu kæft«.

Mig: »Sådan en voksen mand burde skamme sig over at sige sådan nogle ting. Hvordan tror du, det får mig til at føle mig?«.

Mand: »Det vil jeg skide på. Er det ikke sandheden?«.

Mig: »Hvad er sandheden? At jeg er en abe? Er det sådan, vi råber til hinanden?«.

Mand: »Nej, nej«.

Selskabet forsøger nu at undskylde mandens opførsel med, at han er fuld:

Kvinde 1: »Altså, Niels er fuld«.

Mig: »For mig er det fuldkommen ligegyldigt«.

Kvinde 2: »Han er bare fuld«.

Mig: »Når han er ved sin fulde fem, så må I fortælle ham, at det her har fundet sted. For det er uforskammet. Ha’ en god aften«.

Vejle, fredag 23. marts, kl. 11.10

Hvabehar? Jeg var blevet færdig med forårsrengøringen i min mors hus og var kørt ned til Vejle Genbrugsstation for at skille mig af med affaldet, da jeg slukkede bilen og gik i gang med at tømme traileren. Jeg hører lige pludselig en mand råbe:

»Skrid hjem herfra«.

Jeg var ikke sikker på, om det var møntet på mig. Jeg siger derfor »hvabehar?«, hvortil han gentager sine ord.

»Ja, det var til dig. Kan du skride ud af vores land«.

">