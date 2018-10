Brækklatter, pis og evige hærgefester: Jeg har aldrig før følt mig så flov over mit elskede København

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Fredag aften går jeg rundt i Københavns Indre By med en gruppe politifolk og bevillingsfolk fra Stavanger Kommune. Her er, hvad vi møder:

Sørgetoget for Kim Larsen, som lød nok så sympatisk, er endt med en hærgefest. Allerede kl. 22 sejler vores gader i pis og bræk. Som politikvinden fra Stavanger siger, da vi prøver at komme over Nytorv: »Det ligner jo en krigszone«.

Vestergade, som ellers har set lidt af hvert de sidste mange år, er fyldt med totalt sejlende unge, der formentlig ikke aner, hvor de er eller hvorfor. Men fulde er de. Der plejer at være fyldt i gaden ved 1-tiden. I dag er der fyldt kl. 22.30.

Foran Drop Inn, der helt exceptionelt har fået lov til at spille musik indendørs, men med åben dør, er en gedigen gadefest i gang med udendørs bar og store effektive udendørs højtalere, der blæser hele Strædet op. Stakkels naboer, der har problemer nok med dem til daglig.

På grund af menneskemængden, der vælter rundt, kan vi ikke passere Nytorv via Rådhusstræde på vej tilbage til Pisserenden. Vi går gennem Hestemøllestræde, og her – et af de smukkeste steder i København – er der søer af pis på begge sider af vejen.

Unge mænd går i fast rutefart ind i hjørnerne og får pisset af. 10 meter derfra holder en politibil, men der er intet politi at se.

Politimanden fra Stavanger fortæller, at i hans by ville en sådan pissetår have kostet en bøde på 5.000 kr. Godt nok norske, men alligevel. I Danmark er prisen 1.000 kr., men den type bøder gives stort set aldrig.

Da vi står på Strøget, passeres vi af en beerbike med syv unge råbende mænd godt forsynet med breezere. Gæsterne fra Stavanger er målløse: »I Stavanger koster det en bøde på 1.500 kr. bare at tage en øl med uden for en bar, efter at udeservering er stoppet«.

Det er hverdag i Indre By. Det er så pinligt, at jeg slet ikke kan bære det

Det er, da jeg begejstret fortæller, at vi skam også har barbusser, der kører rundt i nattelivet som rullende diskoteker og hærger kvartererne i Indre By uden kontrol, at jeg pludselig rammes af flovhed uden lige. En flovhed over København, som jeg aldrig før har mærket så stærkt. For det her er jo ikke bare rester af et sørgetog. Det er hverdag i Indre By. Det er så pinligt, at jeg slet ikke kan bære det.

Jeg siger et flovt farvel og går hjem ad Larsbjørnsstræde og må pludselig gøre et spring fra fortovet og ud på gaden på grund af en gedigen frisklagt brækklat.

Klokken er 23.00 en fredag aften i oktober.