Digitale rådgivere: Offentlige it-projekter skal inddrage borgere i langt højere grad. Ellers smadrer vi demokratiet

Når man følger digitaliseringsdebatten i medierne, kan man få det indtryk, at det hele går ad helvede til.

På den ene side har vi store dyre kuldsejlede it-projekter, der ikke bliver færdige til tiden og ikke virker efter hensigten.

På den anden har vi en teknologisk udvikling, der har sat mennesket ud af ligningen og kvæler demokratiet i kampen om profit og verdensdominans.

En undersøgelse fra PwC fra marts 2018 viser endvidere, at danskerne stoler stadig mindre på det offentliges behandling af personlige oplysninger, sandsynligvis på grund af de seneste års lækagesager.

Digitaliseringen er i færd med at smadre demokratiet, hvis ikke vi stopper op og gentænker, hvordan vi arbejder med it-projekter i det offentlige.

Man lægger ikke op til en debat om, hvad it-projektets rolle er i samfundet, eller hvad det gør ved vores arbejdsmæssige eller sociale relationer

Der er akut brug for, at det offentliges brug af it får et større folkeligt mandat og øget tillid og for, at de offentlige it-projekter bliver udviklet sammen med de mennesker, som skal anvende dem bagefter.

Hvis ikke danskerne – høj som lav – bliver involveret i arbejdet med at skabe den nye digitale infrastruktur i Danmark, bliver det en digital hovedstadselite, der dikterer, hvordan de systemer og platforme, vi bruger store dele af vores liv på, ser ud og fungerer.

Så hvor bliver den folkelige debat om nye it-løsninger af? Af en ny undersøgelse fra Rambøll fremgår det, at kun 14 procent af de offentlige virksomheder involverer borgere og virksomheder i hele forløbet, når der skal udvikles nye digitale løsninger.

Tag f.eks. det nye skoleintra, Aula, som tages i brug i august 2019 på de fleste af landets skoler. Et projekt til 350 millioner kroner, som får 2 millioner brugere, og som skal driftes via Amazon AWS.

En søgning på dr.dk viser, at Aula kun er blevet nævnt en håndfuld gange, men i ingen af tilfældene i form af en reel diskussion af projektets substans.

Det samme på politiken.dk – her dog med en kritik af, at det nye system er dobbelt så dyrt pr. elev som det eksisterende skoleintra, men ingen egentlig diskussion. Aula er bare endnu et af de mange it-projekter, som det offentlige arbejder på, og hvor der ikke har været en bredere debat.

Alle it-projekter med respekt for sig selv gør brug af brugertests. Her tester man undervejs design og funktionalitet på brugerne.

Men man lægger ikke op til en debat om, hvad it-projektets rolle er i samfundet, eller hvad det gør ved vores arbejdsmæssige eller sociale relationer.

Det er på tide, at vi stiller overordnede krav til, hvordan man i digitale udviklingsprojekter involverer brugerne og borgerne før, under og efter projektet, så vi sikrer, at løsningerne er bygget med os og ikke til os.

Hvis vi sammenligner digitale projekter med byggeprojekter, hvilket ikke er helt urimeligt, bør det offentlige altså stille krav om, at projektet skal inddrage de involverede parter undervejs.

Den offentlige sektor har sat standarden for fysisk byggeri i Danmark, når det gælder brugerinvolvering og dialog.