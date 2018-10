Lægestuderende: Begræns dog salget af alkohol. Det er ikke en menneskeret at kunne købe kirsebærvin døgnet rundt

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

En nordmand, en svensker og en dansker sidder over et par øl på et kollegiekøkken i København. De har fået lige præcis nok til at begynde at kloge sig på hinandens hjemlande.

Danskeren siger i højt humør: »Jeg kan sgu’ da godt forstå, I er flyttet til Danmark! Det er jo ikke til at skaffe sig en anstændig brandert, dér hvor I kommer fra!«.

Nordmanden, der læser til læge, ryster lidt opgivende på hovedet. »Ja, det er veldig bra, men der er mer i Danmark, som dør av å drikke«.

Nordmanden på kollegiet har desværre ret. Danmark er det land i Norden, hvor vi lever kortest tid og er mest syge, før vi dør.

Vi er også det land, hvor der drikkes og ryges mest. Er det en tilfældighed?

Statens Institut for Folkesundhed, Kræftens Bekæmpelse og DTU Fødevareinstituttet siger nej. Og det er ikke bare manden på bænken, der bliver syg af alkohol.

Du er i øget risiko for kræft og dårligt hjerte allerede ved første genstand.

Derfor skal vi i Danmark have et alkoholmonopol i stil med Systembolaget i Sverige og resten af de nordiske lande.

De fire øvrige nordiske lande har det tilfælles, at alkohol over 5 procent kun sælges i bestemte butikker med begrænsede åbningstider.

I Sverige sælges desuden ikke til berusede folk. Der er ikke tilbud, der er ikke mængderabat, og der er ikke reklamekampagner.

Når du har købt en laks, skal du hen i en anden butik for at købe hvidvinen, du vil drikke til. Mon ikke også du ville købe lidt mindre alkohol, hvis det samme gjaldt herhjemme?

Er jeg en prædikende fitnesstype, der er sur over, at andre har det sjovere end mig?

Nej, jeg har også kigget dybt i flasken og gør det stadig for meget. Det er derfor, jeg råber op.

Er det ikke et indgreb i danskernes personlige frihed? Ja og nej. Du kan købe den type alkohol, du har lyst til. Men ikke hele døgnet.

Det er ikke en menneskeret at kunne købe kirsebærvin i døgneren kl. 2 tirsdag nat i en 12-hestes brandert. Dertil er retten til, at du kan leve sundt, godt og længe, alt for vigtig.

Begræns alkoholsalget, og styrk livskvaliteten.