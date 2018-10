Pensionist vil forbyde e-løbehjul: »Vi skal ikke være forsøgskaniner i prøveordninger, der helt sikkert vil koste menneskeliv«

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Forleden satte det amerikanske firma Lime flere hundred elektriske løbehjul på gaden i København, inden der var opnået tilladelse, og inden den nødvendige lovgivning er på plads.

Ideen er, at man kan leje et sådant e-løbehjul via en app, og man kan efterlade løbehjulet et hvilket som helst sted efter brug. De kræver ikke et særligt stativ, hvor batteriet oplades.

Firmaet bag løbehjulene kan lokalisere dem og kører ud og sørger for opladning.

Jeg befinder mig i øjeblikket i Berkeley i Californien, der er naboby til San Francisco og Oakland. I de nævnte nabobyer blev disse løbehjul introduceret for få måneder siden, og det har virkelig bragt sindene i kog.

Her må man formode, at de mest vil appellere til unge mænd, der ønsker spænding, samt til turister, der overhovedet ikke forstår vores cykelkultur

Jeg var selv i Oakland i går og kunne se, at løbehjulene lå og flød ved bl.a. indkøbscentre og stationer. Folk er rasende.

De forretningsdrivende klager til myndighederne, nogle borgere tager sagen i egen hånd og smider løbehjulene i havet, i affaldscontainere eller skærer bremsekablerne over.

På sociale medier er der er sågar videoer, der viser, hvordan man mest effektivt destruerer dem.

Folk føler sig meget usikre. Løbehjulene appellerer åbenbart mest til meget unge mænd, der søger spænding og fart, og der er allerede rapporteret om massevis af ulykker – enkelte med dødelig udgang.

Den første, der blev dræbt her i USA, var en ung mand, der tilsyneladende kørte ind i en kantsten og fik alvorlige hovedlæssioner. På en hjemmeside blev der indsamlet 7.300 dollars, så han kunne få en værdig begravelse.

Advokatfirmaer er begyndt at reklamere med, at de kan hjælpe tilskadekomne borgere med at få erstatning, hvis de kommer til skade på et lejet e-løbehjul pga. funktionssvigt.

De mest almindelige svigt er bremser, der ikke virker, farthåndtag, der sætter sig fast, så man ikke kan reducere farten, batterier, der løber tør for strøm og får løbehjulet til at standse så brat, at føreren kastes af, styr, der knækker, og stel, der bryder sammen.

Jeg kan lige se for mig, hvad der vil ske i København, hvor man vist forestiller sig, at e-løbehjulene skal køre på cykelstierne.

Også her må man formode, at de mest vil appellere til unge mænd, der ønsker spænding, samt til turister, der overhovedet ikke forstår vores cykelkultur. Altså de to mest farlige trafikantgrupper.

E-løbehjul bør helt forbydes i det offentlige rum. Firmaerne bag prøver bevidst at komme ind på markedet i en række byer, inden lovgivning og tilladelser er på plads.

De kalkulerer kynisk med, at de nok får tilgivelse og tilladelse efterfølgende. Politikerne må kategorisk afvise at give tilladelser – også blot i en prøveperiode – og politiet må give bøder til dem, der alligevel kører på e-løbehjul, samt til firmaerne bag.

Først hvis der opnås gode internationale erfaringer med et sikkert system, kan man overveje, om de kan tillades i en eller anden form med strenge krav til sikkerhed og lav fart samt færdigheder hos førerne.

Vi skal ikke være forsøgskaniner i prøveordninger, der helt sikkert vil koste menneskeliv og betyde alvorlige skader.