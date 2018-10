Pensionist: Planen om Lynetteholmen viser, at politikerne totalt mangler fornemmelse for Københavns historie

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Endnu engang udviser Københavns politikere en totalt manglende fornemmelse for byens historie, byens unikke, men usynlige dyreliv og ikke mindst borgernes demokratiske ret til at drive selvstændig virksomhed, som deres forfædre har gjort i generationer.

Jeg tænker selvfølgelig på de netop offentliggjorte planer om at bygge en helt ny ø, Lynetteholmen, ud for Refshaleøen som grundlag for den internationale kapitalismes og By & Havns byggeplaner.

Man skal ikke have megen historisk indsigt for at vide, at det var netop, her admiral Nelson i starten af 1800-tallet beordrede det tragiske bombardement af København.

Netop herfra beskød briternes tunge kanoner vores smukke hovedstad. Det må aldrig glemmes.

Habitatet ud for Refshaleøen har i årevis været anerkendt af internationale forskere og gastronomer som et af de mest produktive i Nordeuropa

Hvordan skal kommende generationer kunne stå på Trekroner og føle det historiske sus gennem deres årer, når området fyldes med murbrokker, andet uorganisk affald og højhuse i mange etager?

Man kan kun frygte, at ungdommens historieløshed vil nå nye dybder, hvis projektet virkeliggøres.

Men ikke nok med det. Også det unikke dyreliv må endnu en gang stå for skud. Som bekendt lever den sjældne sundøsters efterhånden kun ganske få steder.

Netop habitatet ud for Refshaleøen har i årevis været anerkendt af internationale forskere og gastronomer som et af de mest produktive i Nordeuropa.

Blandingen af sundets gennemstrømning af næringsrigt plankton, det efterhånden rene havnevand og storbyens fuldt belyste nattehimmel udgør helt optimale livs- og vækstbetingelser for den lille, men så velsmagende sundøsters.

Livsnydere og andre gourmander kan godt vinke farvel til denne uforglemmelige nydelse. Hvis projektet altså gennemføres.

Endelig, men ikke mindst, vil projektet fuldstændig smadre det særegne og bevaringsværdige fanger- og fiskermiljø på kanten af Refshaleøen med udsigt over sundet, som nu i flere generationer har været grundlag for min svoger Bertrams familie og slægt.

Bertram er født i små kår af en enlig mor i det lille fiskerskur, som hans morfar byggede i 50’erne af europaller. I øvrigt på det sted, som i generationer har været udgangspunkt for slægtens østersfangst.

Siden 1700-tallet er østersfangstens små finesser og hemmeligheder båret videre fra far til søn – i Bertrams tilfælde dog fra morfar til dattersøn, da Bertrams far gjorde sig usynlig, allerede måneder før fødslen. Men det er en anden historie.

Jeg var tilfældigt på besøg hos Bertram i weekenden og kan bevidne, at han er oprørt. Meget oprørt. »Hvordan skal jeg kunne forsørge familien? Det er der ingen, der tænker på! Og miljøet – skal det ødelægges?«.

I sommerens løb kom der dog en ekspert forbi, som var af den klare opfattelse, at der burde rejses en fredningssag så hurtigt som muligt

Det var velbegrundede og -formulerede spørgsmål, som flød af munden på ham.

Med hensyn til bevaringsværdigheden, så er der godt nok ikke tale om et fredet miljø eller område, men i sommerens løb kom der dog en ekspert forbi, som var af den klare opfattelse, at der burde rejses en fredningssag så hurtigt som muligt.

Det bør politikerne skrive sig bag øret.

Lad dette være en advarsel og løftet pegefinger for politikerne på Rådhuset og Christiansborg.

Og hvis fingeren ikke virker, så er jeg sikker på, at Bertram nok skal være mand for at mobilisere en slagkraftig styrke af bedrevidende og selvbestaltede forskere, eksperter og måske en enkelt gastronom, der vil lægge al deres energi i at få stoppet projektet.

For som Bertram sluttede af, da jeg forlod ham: »Man skal ikke stå i vejen for udviklingen, så lad os få den stoppet, inden den kommer i gang«.