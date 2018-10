Gymnasielærer: Jeg elsker mit job. Må jeg ikke nok få lov at gøre det ordentligt?

De unge må altså – i modsætning til mig selv og tidligere generationer – leve med at blive spist af med undervisere, der ikke har den tid, det kræver at gøre det godt.

De må leve med undervisere, der ikke kan give deres elever den nødvendige opmærksomhed, og med undervisere, for hvem faglig og didaktisk udvikling vil være en by i Rusland, fordi tiden kun er til brandslukning og daglig overlevelse.

I år er mit tredje år som fuldtidsgymnasielærer, og jeg brænder stadig. Men jeg mærker, hvordan en kold, fugtig og ubehagelig vind nærmer sig og truer med at puste min ild ud

Langt de fleste undervisere i gymnasiet og på landets folkeskoler brænder for deres fag og for at undervise. De brænder for den faglige formidling, for kontakten med de unge, for glæden ved at rykke nogen fagligt og menneskeligt.

Mine egne kolleger er stort set alle kreative ildsjæle, der med vold og magt forsøger at bevare nogle af de værdier, vi selv har fået i så rigt mål af vore egne undervisere.

Det er værdier som tid, omsorg, faglig omhyggelighed, nysgerrighed og rummelighed. Jeg brænder også selv for de værdier. Jeg brænder for at hjælpe mine elever til at udvikle sig, for didaktisk udvikling og for at prøve noget nyt og spændende.

I år er mit tredje år som fuldtidsgymnasielærer, og jeg brænder stadig. Men jeg mærker, hvordan en kold, fugtig og ubehagelig vind nærmer sig og truer med at puste min ild ud.

Jeg ser mine mere erfarne kollegers trætte øjne og får selv tårer i øjnene. Jeg får tårer i øjnene på mine elevers vegne, på mine kollegers vegne og på mine egne vegne.

Allermest får jeg dog tårer i øjnene over, at uddannelsen af de kommende generationer nedprioriteres i en sådan grad, at den tidligere nævnte videbegærlighed, nysgerrighed og kritiske tilgang til verden, som jeg selv har fået foræret af mine egne undervisere, ikke bliver de kommende generationer forundt.

Har vi virkelig råd til at nedprioritere vores unge på den måde?