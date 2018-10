Ngo til Socialstyrelsen: Gid de udsatte fik bare halvdelen af den tillid, millionsvindlere får

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Det erskæbnens ironi, at en millionsvindelsag er foregået netop i Socialstyrelsen, hvis dokumentationskrav er kendt for at være særdeles bureaukratisk tunge for os almindelige dødelige ngo’er.

111 millioner. Så meget er der sivet ud af sprækkerne i Socialstyrelsens kasse.

Det er skammeligt, fordi vi ved, hvor meget de penge kunne have gavnet de allermest udsatte i dette samfund.

Jeg har svært ved at fatte, at det kunne ske i Socialstyrelsen af alle steder. For de har så strenge dokumentationskrav, at vi bruger mere tid på med kolde hænder at redegøre for hver enkelt øre, end vi bruger varme hænder på at støtte udsatte mennesker.

I de sidste 30 år har dokumentationskravene vokset sig til en uigennemtrængelig urskov af beskrivelser, skemaer, progressionsrapporter, evaluering, evaluering af evalueringen.

Papir, papir og endnu mere papir.

Jeg peger ikke fingre, og jeg ved, at det ikke skyldes ond vilje fra embedsværket eller skiftende ministre.

Men ved siden af den demokratiske proces er der udviklet et monster af administration, der i stedet for at hjælpe små aktører lægger sig på os som en kvælende dyne af dokumentationskrav, som styrelsen åbenbart ikke selv er underlagt.

Sidste århundredes store bureaukratiske dræber, new public management, med alle dens forgreninger af kontraktstyring, handleplaner, kompetenceudvikling og resultatløn, koster.

For vi kan kun bruge vores arbejdstid ét sted ad gangen, og bruger vi den på at udfylde skema nummer 63429B, stk. 34, ja, så er det tid, som vi ikke kan bruge med udsatte mennesker.

Socialstyrelsen er kendt for at ville have gamle bilag i godkendte regnskaber genindsendt i en uendelighed.

Hvert eneste år skal vi udfylde skema efter skema for at få kortsigtede sats-midler, der betyder, at mange socialarbejdere bliver fyret for at blive genansat, når næste budgetår begynder. Det er ineffektivt og uholdbart.

De stjålne penge er taget ud af hænderne på de mennesker, der havde allermest brug for dem. Og det er et foruroligende svigt, at man indenom kan trække så mange penge ud af et så gennemreguleret system.

Kære Christiansborg: Fokuser mistroen på dem, der bryder tilliden.

Se på de mystiske kontooverførsler og ikke på bureaukrati rettet mod små aktører, der i årevis har gjort deres arbejde til tilfredshed.

Vis os bare halvdelen af den tillid, som svindlerne er blevet vist, så vi kan gøre det sociale arbejde, som vi er sat i verden for.