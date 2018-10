Peter Hummelgaard: Hvorfor er Danske Banks ledelse ikke for længst blevet afsat?

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

»Vi må se i øjnene, at det har skadet vores omdømme. Indtil nu har billedet af Danmark været, at vi var pletfrie. Og der får vi altså nogle skrammer lige nu. Vi har brug for som land at sende et signal om, at dette ikke er noget, vi ønsker. Vi bliver nødt til i fællesskab at få kommunikeret ud, at vi er et andet sted i dag«.

Sådan sagde finanssektorens cheflobbyist, Ulrik Nødgaard, da han forleden dag kom hjem fra et besøg i Bruxelles. Danske Banks gigantiske og uhørte hvidvask-skandale har allerede kostet Danmark og danskerne dyrt.

Tilliden til bankerne under ét er helt forståeligt på et rekordlavt niveau; de enorme aktiefald for Danske Bank har allerede kostet danske pensionsopsparere i ATP i kroner og ører; Udlandets tillid til den danske banksektor og de danske myndigheder er i bund.

Desværre har vi jo nok ikke set klimaks på hele denne utilgivelige affære endnu. Danmarks kreditvurdering risikerer at blive nedgraderet til stor skade for helt almindelige danskere, der derved skal betale mere for deres lån.

De amerikanske myndigheder vil i bedste fald give Danske Bank en stor milliardbøde, i værste fald fratage dem retten til at handle med dollars. Hvis sidstnævnte bliver tilfældet, så er ikke bare Danske Bank, men også nationen Danmark, i alvorlige problemer.

Så spørgsmålet er: Hvorfor har vores myndigheder ikke gjort, hvad der inden for loven rent faktisk er muligt for at opretholde tilliden til både Danske Bank, finanssektoren som helhed og Danmark?

De seneste måneder er skandalen i Danske Bank nemlig vokset sig større og større. Hvidvask for svimlende milliardbeløb for kriminelle bander og regimer i Østeuropa er foregået lige for næsen af bankens topledelse, mens advarsel efter advarsel blev ignoreret.

Tilliden til den finansielle sektor er den måske største taber i hele hvidvasksagen

Forleden kom så omsider den melding, som vi er mange, der har ventet på. Nemlig at direktør Thomas Borgen stopper med øjeblikkelig virkning. Til gengæld virker det, som om resten af bestyrelsen har tænkt sig at fortsætte på posterne.

Selv om der er grund til at glæde sig over Borgens exit, så bør sagen kalde på dyb efterrationalisering. Hvorfor har Finanstilsynet ikke for længst krævet, at der skulle ryddes op i Danske Bank?

Vi har netop i lovgivningen givet Finanstilsynet mandat til at afsætte både direktøren og medlemmer af bestyrelsen i de danske banker – de såkaldte 'fit & proper-regler'.

Bankerne er så store og vigtige i vores økonomi, at vi som samfund er nødt til at have en nødbremse, så vi kan stoppe de allerværste udskejelser i bankernes ledelse.

Det har Finanstilsynet gjort brug af flere gange. Også i sager om hvidvask. Blandt andet i 2015, hvor Finanstilsynet påbød en bank at afsætte sin direktør, efter at tilsynet havde slået fast, at »virksomhedens foranstaltninger til forebyggelse af hvidvask af udbytte og terrorfinansiering er helt utilstrækkelige«.

I vurderingen af hvorvidt en person er egnet til at sidde i en banks bestyrelse, skal der blandt andet tages stilling til »hensynet til at opretholde tilliden til den finansielle sektor«.

Netop tilliden til den finansielle sektor er den måske største taber i hele hvidvasksagen. Det kan nu ramme alle de danske banker og sparekasser, der faktisk har fulgt reglerne. Og i sidste ende ryste vores samlede økonomi og få alvorlige konsekvenser for helt almindelige danskere.

Det handler altså ikke om, hvorvidt ledelsen i Danske Banks har brudt loven og kan straffes. Det er en opgave for politi og domstole at finde ud af. Det handler om, at de ledende medlemmer i Danske Bank udgør et problem for tilliden til den finansielle sektor.