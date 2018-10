Søren Pape om lovforslag: Ingen fremmede magter skal have lov at blande sig i vores demokratiske processer

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Vi har de seneste år set eksempler på, at Rusland har forsøgt at påvirke valg og folkeafstemninger i både Europa og USA.

Det er desværre meget sandsynligt, at fremmede magter også vil kunne gennemføre påvirkningskampagner mod Danmark, f.eks. ved det kommende folketingsvalg.

Det vurderer Forsvarets Efterretningstjeneste.

Jeg vil gerne slå en tyk streg under, at lovforslaget ikke har til hensigt at indskrænke ytringsfriheden eller kriminalisere bestemte holdninger

Denne trussel mod vores demokrati tager regeringen meget alvorligt, og vi har derfor fremlagt en plan med 11 initiativer, hvor et af initiativerne er at opdatere lovgivningen om at hjælpe en fremmed efterretningstjeneste.

Det handler om at gøre det lysende klart, at det er ulovligt, hvis man forsætligt bistår fremmede magters efterretningstjenester med at virke i Danmark gennem eksempelvis målrettede påvirkningskampagner.

Jeg vil gerne slå en tyk streg under, at lovforslaget ikke har til hensigt at indskrænke ytringsfriheden eller kriminalisere bestemte holdninger. Det bliver ikke strafbart blot at sige sin mening eller dele et opslag på Facebook.

Som loven er i dag, er der tvivl om, hvorvidt det er ulovligt at hjælpe fremmede efterretningstjenester med at udøve påvirkningsvirksomhed f.eks. gennem de kampagner, som vi har været vidne til under det amerikanske eller det franske præsidentvalg.

Den tvivl skal vi feje af bordet, for ingen fremmed efterretningstjeneste skal have lov til at putte falske lodder i vægtskålen på vores demokratiske processer.

Regeringen har fuldt fokus på, at loven beskytter vores ytringsfrihed og andre grundlæggende frihedsrettigheder. Hele vores handlingsplan handler jo netop om at værne om de demokratiske værdier, som ytringsfrihed og debat.

Og det er naturligvis ikke sådan, at man kan få 12 års fængsel for blot at dele en kritisk artikel om Nato på Facebook, som Dino Knudsen hævder i sit debatindlæg ’Tænk dig nu grundigt om, Pape’.

Men hvis man f.eks. forsætligt samarbejder med Ruslands efterretningstjeneste om at forsøge at påvirke det kommende danske folketingsvalg, så skal man kunne straffes efter dansk lov.

Nu vil vi gennemgå de mange gode høringssvar nøje og tage stilling til, om de giver anledning til at justere i lovforslaget, inden vi skal fremsætte for Folketinget.