Seniorforsker: Endelig slår den saudiske urørlighed revner

Vi skal naturligvis fordømme det saudiske kongehus’ formodede drab på dissidenten Jamal Khashoggi i Istanbul. Den tidligere mediemand og semiofficielle talsmand for det saudiske kongehus havde for nyligt tabt sin position i saudisk politik og valgte at gå i eksil i USA. Her havde han etableret sig som kritiker af de arabiske autokraters uhæmmede magtudøvelse og i særlig grad af det saudiske kongedømmes politik under den nye stærke mand, kronprins Mohammed bin Salman.

Det formodede drab på Khashoggi skriver sig ind i en lang historie af forbrydelser begået af det saudiske kongehus. Og det skriver sig ind i en trend i international politik, hvor autoritære ledere verden over – fra Ruslands Putin og Kinas Xi til Egyptens Sisi og Syriens Asad – strammer grebet om deres hjemlige opposition, samtidig med at de fremturer internationalt. Det behøver ingen yderligere forklaring, hvorfor denne tendens er uhyre foruroligende for alle, der mener, at demokrati – trods alle mangler – stadig er den mindst ringe styreform.

Khashoggi-affæren er imidlertid ikke kun foruroligende. Den giver også grund til forsigtig optimisme. For første gang siden Mohammed bin Salman kom til magten, har det internationale samfund sagt fra over for de destruktive og risikable politikker, han står for. Det er på høje tid.

Hjemme har han strammet grebet om den saudiske politiske elite på en måde, der har sat kongehusets traditionelle konsensusdrevede magtpolitik over styr og koncentreret uhørt stor magt i kronprinsens egne hænder. Det er en risikabel politik for en kronprins, der endnu skal overleve, at faderen træder til side og overlader ham pladsen som den ubestridte leder af det saudiske kongehus.

I regional politik har Mohammed bin Salman ligeledes stået i spidsen for en ny risikovillighed. Som reaktion på rivalen Irans stigende og ifølge Saudi-Arabien ødelæggende indflydelse i Mellemøsten har den saudiske kronprins kastet kongedømmet ud i en uprovokeret angrebskrig på Houthi-oprørere i nabolandet Yemen.

Mohammed bin Salman har ligeledes gennem en handelsblokade søgt at tvinge den hovedrige nabo miniputstaten Qatar til at udvise større loyalitet imod Saudi-Arabien – bl.a. ved at stoppe støtten til Det Muslimske Broderskab og lukke medievirksomheden Al-Jazeera, der med jævne mellemrum bringer kritiske nyheder om Saudi-Arabien. Det har skabt grobund for en ny mistillid og destabilisering af Golfregionen.

Gennem disse og lignende brud med traditionelt konflikthæmmende politikker – bl.a. den spektakulære kidnapning og tilbageholdelse af Libanons premierminister, Hariri, sidste år – har Mohammed bin Salman bidraget til at ryste en i forvejen destabiliseret mellemøstregion.

Denne nye saudiske politik har indtil nu mødt meget lidt international kritik. Som en del af opgøret med Obamas mellemøstpolitik, der i høj grad var centreret omkring en normalisering af forholdet til Iran, har Trump målrettet genopbygget relationerne til USA’s traditionelle allierede i regionen – herunder Israel, Egypten og Saudi-Arabien. Mohammed bin Salman, der kom til magten kort efter Trump, har været en helt central brik i dette.

Som destination for Trumps første udlandsrejse var Saudi-Arabien vært for en diplomatisk iscenesættelse, der stadfæstede den genfundne tillid og alliance, og Trump har sidenhen gentagne gange rost Mohammed bin Salman. Og Trump har ikke stået alene.

Mohammed bin Salman har således besøgt og gennem en veldrejet pr-kampagne charmeret en række centrale politiske, økonomiske og samfundsmæssige aktører fra Washington og Silicon Valley til London og Paris. Kombineret med en aggressiv investeringspolitik og en skarp konfrontation med Iran har dette givet kronprinsen en næsten urørlig status i international politik.

Khashoggi-drabet har for første gang rokket ved dette.

I kølvandet på et veldrevet tyrkisk mediespin bestående af en række gradvise læk af efterretningsoplysninger, der indikerede, at den saudiske kronprins selv kunne have været involveret i beslutningen om mordet på Khashoggi, har Mohammed bin Salmans støtter trukket sig en for en.

Således har det sidste par uger skabt en dominoeffekt, hvor en række internationale forretningsforbindelser har takket nej til potentielle milliardfortjenester ved at afvise at deltage i et forestående internationalt saudisk drevet topmøde for verdens finansspidser – det såkaldte Ørken-Davos.