Socialdemokratiet: Danmark bør beskytte whisteblowere og sikre, at deres oplysninger bliver delt med alle andre relevante lande

I disse dage udfoldes her i Politiken den skammelige historie om, hvordan en stribe europæiske landes statskasser er blevet frastjålet mindst 410 mia. kr.

Herunder er danskernes fælleskasse blevet lænset for utrolige 12,7 mia. kr.

Penge, borgerne troligt har betalt i skat til at sørge for ældrepleje og børnehaver, men som er stjålet af udspekulerede svindlere og deres villige hjælpere i nogle af Europas største banker.

Myndighederne skal gøre alt, hvad de kan, for at få forfulgt sagerne og straffet gerningsmændene hårdt. Og fra henholdsvis EU-Parlamentet og Christiansborg er der brug for konkrete stramningstiltag og bedre internationalt samarbejde for at undgå lignende skandaler.

Det er yderste potens af ’enhver er sin egen lykkes smed’

Danmark skal styrke vores eget skattevæsen. Desværre var vi særlig sårbare over for udbyttesvindel, fordi Skat var i massive problemer oven på VK-regeringens forringelser anført af Kristian Jensen.

Socialdemokratiet vil – skulle vi betros regeringsmagten – forstærke skattevæsenet med 1.000 ekstra medarbejdere.

Samtidig er der behov for et stærkt europæisk samarbejde. Vi har i EU-Parlamentet foreslået og skabt flertal for et europæisk skatteeuropol, ligesom der er vedtaget skærpet rådgiver- og mellemmændsansvar.

Men tiden må også være moden til at indse, at lovgivning og øget kontrol ikke alene kan gøre op med de her milliardskandaler. Der er behov for at grave et spadestik dybere.

Den rå og kyniske griskhed, vi har set i udbytteskandalen, Danske Bank-skandalen, Panama-papirerne og andre store skandaler, er nemlig ikke udtryk for blot nogle enkelte korrupte bagmænds forkvaklede samfundssyn eller moralske skavanker.

Nej, de her skandaler er i virkeligheden kun symptomerne på en underliggende syge. På en rå, utæmmet og ekstremt liberalistisk tankegang.

Det er yderste potens af ’enhver er sin egen lykkes smed’. Svindlerne bag udbytteskandalen var klar over, det var børnehaver og plejehjem, de stjal fra. Men det var i orden at gøre det, for det jo var staten, man stjal fra.

Ekstremliberalister, der begiver sig af med svindel, frygter kun to ting: åbenhed og personligt strafansvar. For de ved udmærket godt, at det, de nok tør tale om i en sluttet kreds i toppen af finanstårnene i Frankfurt og London, kan de aldrig forsvare i offentligheden.

Derfor skal vi sikre, at netop de to ting, åbenhed og strafansvar, nu kommer i højsædet. Vi kan gøre livet sværere for svindlere med stærkere skattemyndigheder og samarbejde mellem lande.

Og vi kan gøre det ved at sikre bedre forhold for deres banemænd: whistleblowerne og graverjournalisterne.

Fælles for både udbytteskandalen, Danske Bank-skandalen og Panama-papirerne er, at whistleblowere har spillet en helt central rolle i at bringe sandheden frem i lyset.

Myndighederne har ikke kunnet afdække skandalerne i tilstrækkeligt omfang. Men graverjournalister og deres insiderkilder har.

V har også meget at gøre herhjemme, eksempelvis noget så banalt som at sikre, at vores myndigheder følger op på henvendelser fra whistleblowere

Ligesom Danmark har villet være sikker havn for forfulgte forfattere, kan Danmark blive et fristed for whistleblowere og graverjournalister, der er truet i deres hjemland.

En sikker havn, hvor folk, der afslører svindel og økonomisk kriminalitet ved, at her vil deres viden kunne deles, og der vil blive handlet på deres afsløringer.