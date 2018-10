Bankråd efterlyses: Hvor finder jeg en bank, der ikke kun er grådig og jagter profit?

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Det bliver ikke nemt, men jeg tror, at det kan lade sig gøre.

Jeg har sat mig for at finde en hæderlig bank, som både optræder ansvarligt i forhold til omverdenen, har moral, og som vil mig det bedste som kunde.

Både privat og offentligt har jeg mange eksempler, som viser, at banker gør det modsatte. Jagten på profit skyer ingen midler.

Senest har Nordea ved familiens bilkøb anbefalet et billån med en række gebyrer. Kort inden underskrift skulle jeg selv finde frem til, at det faktisk var meget lettere og 8.000 kr. billigere, hvis jeg bare hævede vores kassekredit.

En hæderlig bank havde forslået det, som var bedst for mig, og ikke hvad der gav størst indtjening for banken.

Finanskrisen blev i høj grad sat i gang af grådige banker og jagten på profit. Både herhjemme og især i USA.

Når det går galt, er det skatteyderne, som betaler med hjælpepakker for at holde hånden under det finansielle system og de lidt for smarte banker.

De selv samme banker har nu længe haft snablen nede i en masse landes statskasser – altså de føromtalte skatteyderes kasse, som holdt hånden under dem – og suget astronomiske summer ud af lande ved at kræve skat tilbage, som aldrig er betalt. Nogle banker undskylder med, at andre banker også gør det, eller det blev vurderet, at det ikke var ulovligt.

Men det kræver ikke meget at se, at det var helt galt – blot en smule moral. Mine sønner på 9 og 12 ved, at det er forkert at stjæle, og de stjæler ikke, selvom de ser en anden stjæle slik i en butik.

Disse milliarder kunne bruges til øget velfærd, bedre uddannelse, grøn energi, mindre ulighed, billigere og bedre kollektiv trafik.

Hvor andre bliver straffet og mister store summer eller hele deres opsparing, når det går galt for bankerne, bliver bankledelser belønnet med vilde bonusser og fratrædelsesordninger.

Det seneste eksempel ses med Danske Bank, hvor banken har hvidvasket milliarder fra forbrydere. Igen i jagten på profit.

Jeg begriber ikke, hvordan et skattesystem er bygget op til at fange små beløb hos borgere, men ikke kan se, når milliarder fosser ud af statskassen.

Hvordan kan der være så megen fokus på at fange mindre forbrydelser, mens de store går uset forbi. Hvordan kan der være så stort fokus på besparelser, når pengene reelt er der, men blot sendes uretmæssigt til dem, som i forvejen har rigeligt.

Jeg efterlyser naturligvis bedre tilsyn og kontrol, og at de skyldige bliver straffet.

Jeg har dog ikke den store tiltro, at det vil ske – og ske hurtigt nok. Gang på gang skal jeg høre politikere, som lover bedring. Det skete også ved Stein Bagger og Roskilde Bank, men gang på gang og især i den senere tid kommer nye historier, hvor virkeligheden overgår ens fantasi.

Derfor må vi forbrugere gå foran og vise vejen ved ikke at acceptere de grådige og amoralske banker. Vi har gjort det før på andre områder.

Jeg ønsker et etisk regelsæt for banker, som du og jeg kan bruge til at finde en bank. Jeg ønsker en liste over banker, som lever op til dette regelsæt. Det kan godt være, at listen er lille nu, men sammen kan vi gøre den større.

På den helt korte bane ønsker jeg råd om en bank, man kan stole på, når jeg og min familie i den nærmeste fremtid skifter bank til en mere hæderlig bank, som må findes derude.