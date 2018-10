Advokat om udbyttesagen: Der er ikke tale om udnyttelse af skattehul, men derimod om bedrageri

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Det er forståeligt, at udbyttesagen om de 410 milliarder kroner optager sindene.

Mange synspunkter er blevet fremført, men ikke alt er korrekt.

Hovedmanden Sanjay Shah har selv erklæret, at der er tale om udnyttelse af et skattehul. Dette synspunkt har flere været åbne over for, mens andre har fremført, at der er tale om skattesvig.

Skattesvig realiseres ved, at der til skattemyndigheden afgives urigtige eller vildledende oplysninger med henblik på at få myndigheden til at ansætte den skattepligtige indkomst for lavt.

Det kan for eksempel ske ved at undlade at oplyse en del af det, man har tjent, eller ved at trække udgifter fra, som man ikke har afholdt. Når indkomsten sættes for lavt, bevirker det en besparelse i skat.

Huller i skattelovgivningen foreligger, når de ofte meget komplicerede skattelove kan udnyttes på en sådan måde, at der opnås fordele ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, som er i strid med, hvad lovgiver havde forestillet sig.

Ved skattesvig afgiver man urigtige oplysninger til skattemyndigheden, der vil medføre en lavere beskatning.

Ved at benytte skattehuller lægger man sine dispositioner sådan til rette, at det hul, som skattelovgivningen indeholder, medfører en lavere beskatning.

Misvisende dokumentation

Der er ofte debat om skattehuller, men det er ikke kriminelt at udnytte skattehuller.

På den baggrund har Sanjay Shah været interesseret i at fremstille sin aktivitet som udnyttelse af skattehuller.

Nogle kommentatorer er hoppet med på vognen, mens andre har talt om skattesvig. Udbyttesagen har imidlertid intet med skattehuller og skattesvig at gøre.

Når skattemyndigheden har opgjort den skattepligtige indkomst og har beregnet skatten, indledes næste led i skattemyndighedens arbejde: opkrævningen af skatten. Det sker forskelligt, alt efter hvilken beskatning der er tale om.

Opkrævning af skat af aktieudbytte sker ved, at det selskab, der udbetaler udbytte, tilbageholder og indbetaler en a conto-kildeskat på 27 procent af udbyttet. Der er tale om en skatteindbetaling af selskabets samlede udbytte, og indbetalingen er ikke øremærket i forhold til den enkelte aktionær.

Imidlertid har aktieejere i udlandet krav på at få tilbagebetalt den af selskabet indbetalte a contoskat på 27 procent. Det sker ved, at den, der er berettiget til udbyttet, henvender sig til skattemyndigheden og anmoder om at få refunderet de 27 procent.

Sanjay Shahs aktivitet består i, at han ved brug af diverse metoder, herunder dokumentfalsk, får det til at fremstå, som om han har modtaget meget mere udbytte, end det faktisk er tilfældet.

Med sin misvisende dokumentation fremkalder Sanjay Shah en vildfarelse hos skattemyndigheden, der bevirker, at myndigheden refunderer Sanjay Shah meget mere a conto-skat, end han er berettiget til. Dermed realiseres et bedrageri, der er strafbart efter straffelovens paragraf 279.

Der er brug for mere kontrol

Der er tale om et angreb på skattemyndighedens pengekasse. Det er i realiteten en almindelig berigelsesforbrydelse. Gevinsten opnås ikke ved at give urigtige oplysninger i forbindelse med opgørelsen af den skattepligtige indkomst, således som det er tilfældet ved skattesvig. Der er heller ikke tale om et hul i skattelovgivningen.

Man kan aldrig sikre sig 100 procent mod kriminelle anslag, men vejen frem er en mere effektiv kontrol.

Det er ikke den vanskeligste opgave at etablere et system, hvor man får refusion af udbytteskat ind i et kontrolleret forløb.

Men sagen er endnu et eksempel på resultatet af politikernes udsultning af skatteområdet, især kontrolindsatsen.

Det er tilsyneladende ikke kun i Danmark, at dette fænomen finder sted.