Gymnasielærer: Det er ikke den muslimske indvandring, der er skyld i Vestens forfald – det er bankerne

De efterhånden mange islamkritiske partier har vind i sejlene i Europa i disse år.

Med god grund, for de har været ferme til at spille på den frygt, de mener, er forbundet med muslimsk indvandring.

Man kan undre sig over, at Dansk Folkeparti, Sverigedemokraterna, Front National og Alternative für Deutschlands største fjendebillede er muslimsk indvandring, når vi i disse dage ikke kan åbne en avis uden at læse om den store svindelsag med spekulation i udbytteskat, der har ramt blandt andet Danmark, Tyskland og Frankrig.

Her er disse europæiske velfærdsstater blevet syltet for 410 milliarder kroner af bankerne ved at trække penge ud, der reelt ikke har eksisteret.

Med dette røveri er Europa vidne til, hvad der for alvor truer demokratiet.

Men det synes ikke at indgå i de nationalsindede partiers analyse af, hvad der er galt med kontinentet. Selv om det, for eksempel i Danmark, går langt bedre med at få flygtninge og indvandrere ind på arbejdsmarkedet, er muslimen stadig skurken.

Den ressourcesvage indvandrer skal være på en så lav ydelse, at det bliver svært at bevare tilknytningen til det danske samfund

Hvad siger det om vores samfund, at det ligger ligefor at anklage de mest sårbare i samfundet, når det er langt sværere at retsforfølge eliten, der udfører disse misgerninger ved at dræne velfærdsstaterne for penge?

Man er i den politiske kommunikation og i lovgivningen, der har mange vælgere bag sig, i hvert fald ikke bleg for at sparke nedad: Den ressourcesvage indvandrer skal være på en så lav ydelse, at det bliver svært at bevare tilknytningen til det danske samfund, og han skal hele tiden have at vide, at han ikke er ønsket, mens eliten har kunnet suge milliarder og atter milliarder ud af de vesteuropæiske statskasser.

Det er på den måde et paradoks, at der i disse år udkommer stribevis af litteratur, der forsøger at behandle, hvilken rolle Europa skal spille i fremtiden, og hvordan demokratiet er truet.

I den ligning viser der sig en proportionsforvrængning så stor, da man tillægger muslimsk indvandring til Europa en langt større risiko, end hvad der faktisk truer demokratierne i Europa: bankerne.