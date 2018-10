Tværtimod brugte jeg rigtig lang tid på at føle, at det var mig, der var forkert. Jeg undskyldte det sågar med, at vores søn var sensitiv – et begreb, jeg brugte til at forklare, hvorfor han helst ville være sammen med sin mor. Han var 1 år gammel, og jeg skulle bruge et særligt begreb for at retfærdiggøre at bruge min tid på ham frem for på at arbejde. Jeg gjorde meget ud af at fortælle, at jeg altså gerne ville arbejde, men at jeg blev nødt til at blive hjemme.

Det første halve år, jeg gik hjemme med vores søn, var jeg i en reel eksistentiel krise. Jeg havde hele mit voksenliv defineret mig selv gennem min uddannelse og mit arbejde, hvilket jeg nu valgte fra for at opfylde mit barns behov. Det føltes så grænseoverskridende, og alligevel var jeg aldrig nogensinde i tvivl om, at det var den rigtige beslutning.

Det var først, da vores søn var knap halvandet år, og jeg igen blev gravid, at jeg begyndte at hvile i vores situation; nu ville jeg i realiteten inden længe ikke være i stand til at arbejde alligevel, og så kunne jeg lige så godt slappe af og glemme min karriere lidt. Dén ro gav mig anledning til at være til stede i min situation. Så fandt jeg stoltheden over min kontroversielle og modige beslutning og i samme ombæring nærværet i mit liv igen.

Siden har jeg nydt mit liv som hjemmegående med mine børn. Det er et studium udi tålmodighed, koordinering og udholdenhed. Men det er en rolle, kun jeg kan besætte. Andre ville sagtens kunne besidde den stilling, jeg forlod på arbejdsmarkedet, men ingen andre på denne jord kan være mine børns mor. Der er kun mig.

Hvorfor var det så svært at indse, at jeg reelt kun er uundværlig derhjemme, og at erhvervslivet fortsætter med eller uden mig, og at det i dette perspektiv er forholdsvis uskyldigt ikke at forlade sine grædende børn størstedelen af ugens vågne timer?