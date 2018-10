Københavns børne- og ungdomsborgmester: København har vuggestuepladser til alle

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Politikens opinionsredaktør Mads Zacho Teglskov har fået en datter. Det vil vi gerne ønske stort til lykke med. Når man får børn, stiger interessen også for emner som daginstitutioner, ventetider og pasningsgaranti.

Men opinionsredaktøren viderebringer 29.9. en række påstande og myter, som ikke er korrekte, og som han i øvrigt selv korrekt betegner som ammestuesnak. Han skriver, at det at få en institutionsplads til et barn i København beror på så vilde tilfældigheder, at det er samfundsundergravende. Og han betegner det som et mirakel, at hans datter fik en vuggestueplads.

Lad os tage det sidste først. Nej, det er ikke et mirakel at få en vuggestueplads i København. Vi har cirka 14.000 børn i vuggestue, og den seneste optælling viste, at der står 73 børn på kommunens garantiventeliste.

Børn skrevet på garantiventelisten bliver tilbudt plads inden for 2 måneder. Der er ikke meget tilfældigt over den ventetid. Hvor borgerne i andre kommuner typisk får garantiplads »et sted i kommunen«, så sikrer København dig plads inden for 4 kilometer fra din bopæl.

Vil man som forældre selv vælge, præcis hvilken institution lille Peter eller Sophie skal gå i, så er det korrekt, at der er vidt forskellige ventetider. Kvarterets yndlingsinstitution har ikke uendeligt med pladser, og derfor vil der både nu og i fremtiden være forskelle i ventetid.

Vi kan ikke garantere plads i en specifik institution til en specifik dato. Er datoen helt afgørende, bør man bruge garantiventelisten. Så har du sikret plads inden for 2 måneder. Det er med GARANTI!

Så når opinionsredaktørens bekendte vælger at forlænge deres barsel med hele eller halve år, så skyldes det ikke, at de ikke kan få en vuggestueplads i København. De har formentlig skrevet sig op til nogle af de mest populære institutioner og har afvist tanken om at benytte garantiventelisten og muligheden for de alternativer, som kommunen kan tilbyde dem.

Det sidste har de måske glemt at fortælle opinionsredaktøren.

Og så er der myten om, at man kan ringe til pladsanvisningen og græde sig til en plads. Lad os slå den ihjel én gang for alle. Pladser tildeles stramt ’efter tur’-princip og i henhold til opskrivningsanciennitet. Overordentlig velegnet til aktindsigt for øvrigt, hvis man tror, tilfældighederne råder hos pladsanvisningen.

Der er til gengæld helt korrekt, at København er en meget populær børneby. Og ja der er run på vores daginstitutioner. Særligt i forårsmånederne er der tryk på, inden de store børn i vuggestuer og børnehaver rykker op i henholdsvis børnehave og skole og skaber mere plads til nye børn.

København vokser med over 1.000 børn om året. Det giver selvsagt nogle udfordringer med hele tiden at sørge for nye institutioner i en i forvejen tætbebygget by, men vi bygger nye daginstitutioner på livet løs, så kommunen er klar til at modtage de mange nye børn. I budgettet for 2019 har vi afsat 584 mio. kr. til at etablere nye daginstitutionspladser.