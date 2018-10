Den finansielle sektor er for vigtig, til at vrede skal bestemme reguleringen. Det er ikke let at røre en god finansgryde

I tilgift har danske virksomheder også brug for banker af en vis kaliber. Det er ikke alle bankforretninger, Fælleskassen og Frank Aaen kan klare.

Naturligvis er der en systemiske risiko ved at have banker, som fylder så meget som Danske Bank. Men i et internationalt perspektiv er Danske Bank en mellemstor bank. Altså undtagen når det kommer til hvidvask. At splitte den op vil næppe ændre særlig meget. Ud over at svække den danske finansielle sektor.

Det er befriende, at Løkke atter tør tale udenlandsk uden at indløse en passerseddel hos Dansk Folkeparti

Enhedslisten er vant til at råbe i megafonen for døve øren. Men denne gang var lytterskaren både stor og magtfuld. På Socialdemokratiets kongres slog gruppeformand Henrik Sass Larsen i bordet og krævede, at der fremover skal offentlige repræsentanter ind i bankbestyrelserne. Et forslag fra Enhedslistens idékatalog.

Nu er det ikke altid, at fantasi og talentmasse går hånd i hånd, men ifølge Sass var de oplagte bestyrelseskandidater Poul Nyrup, Mogens Lykketoft og Ole Stavad. Gode gamle socialdemokratiske ministre. Man må forstå, at de ville have forhindret hvidvasken. Måske. Måske ikke.

Ville de tre store også have forhindret stigningen i gebyrer, kreditstramningen i provinsen, millionlønninger, filiallukninger, opkøbet af elendighedens kilde, finske Sampo Bank ? Helt sikkert ikke.

I det hele taget er det oven på skandalerne i Skat friskt at postulere, at politikere besidder en større finansiel indsigt end embeds- og bankfolk. Men for en gangs skyld er der dog sammenhæng mellem Sass’ udmeldinger og partiets officielle politik. Det skal nok blive sjovt. det er dog ikke kun oppositionen, der fumler og famler rundt i diskussionen om den finansielle sektor. Statsminister Lars Løkke Rasmussen smed forleden et af de helt store kort på bordet. Svaret på både hvidvask og udbytteskandalen er dansk deltagelse i Den Europæiske Bankunion. En politiske dobbelt whopper.

Bankunionen er groft sagt eurozonens finanstilsyn og krisestyringsværktøj. Nationalbanken er tilhænger af dansk medlemskab af unionen. De danske banker og særligt realkreditinstitutterne er skeptiske. Ikke mindst derfor har regeringen og Socialdemokratiet skudt spørgsmålet til hjørne til efteråret 2019. Hvorfor beslutte i dag, hvad der kan vente et år

eller to? Altså lige indtil nu.

Statsministeren har som sine kollegaer også behov for at vise handlekraft. At gøre noget. Men ved nærmere eftersyn virker hans forslag som endnu et slag i luften. Hvidvask er en sag for politiet. Udbytteskat ligger utrygt og usikkert hos skattevæsnet og ikke i bankunionen.