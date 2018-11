Social- og sundhedsassistent: Kære politikere, kom ud i virkeligheden og åbn øjnene

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Mit arbejde som social- og sundhedsassistent i Region Syddanmark handler om at hjælpe og støtte borgere med deres genoptræning efter en erhvervet hjerneskade eller efter en blodprop.

Her møder jeg for eksempel Charlotte, en borger på 38 år, som er mor til to små børn og fortsat er aktiv på arbejdsmarkedet. Men hun har mistet sproget efter en blodprop og har ikke længere samme overskud til sit ellers vigtige familieliv.

Her er det min opgave som social- og sundhedsassistent at træne de korrekte mund- og tungebevægelser for at kunne udtale ordene korrekt. Men hvad så, når tiden eller ressourcerne ikke er til, at jeg kan sætte mig ned og øve med Charlotte?

Charlotte kommer til at sidde og gemme sig væk og får ikke længere øvet sig, så hendes sprog kan blive mere tydeligt.

I er velkomne til at komme ud og se, hvordan mine kollegaer og jeg dagligt bliver presset til at gå på kompromis med vores faglighed for at få enderne til at nå sammen

Det vil sige, at den fantastiske oplevelse, som det var at se glæden i hendes øjne og det store smil, da hun for første gang kunne sige et ord som ’rugbrød’, ikke kan fortsætte.

Desværre er Charlottes situation ikke unik, men åbenbart er det kun os, der går rundt ude på gangene på sygehusene eller genoptræningscentrene, som oplever den virkelighed.

I den senere tid har jeg hørt flere politikere på Christiansborg udtale sig om, hvor godt det går i den offentlige sektor, og hvordan den nuværende regering har løftet hele sundhedssystemet med flere hænder, flere læger og kortere behandlingstid på sygehusene.

I den virkelighed, der hersker på Christiansborg, har vi det jo godt ude i den offentlige sektor og har nogle gode arbejdsvilkår.

Forleden dag hørte jeg åbningstalen fra Venstres politiske ordfører, Britt Bager. Her fortalte hun, hvor meget sundhedssektoren var blevet løftet under den seneste regering – at vi var blevet mere kvalificerede og havde fået det tredjebedste sundhedssystem i verden.

Men kære politikere, kom ud i virkeligheden, og åbn øjnene for, hvordan den offentlige sundhedssektor bliver presset hver dag, og at vi ikke har ressourcer til at lave basal genoptræning med vores patienter, som ellers er vores grundlag på afdelingen.

I er mere end velkomne til at komme ud og se den virkelighed, hvor mine kollegaer og jeg dagligt bliver presset til at gå på kompromis med vores faglighed for at få enderne til at nå sammen.