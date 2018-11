Formand for Danske Seniorer: Hvorfor skal satspuljen kun finansieres af dem, der i forvejen har de laveste indtægter?

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Så er det igen den tid på året, hvor politikerne står i rampelyset og glæder sig over at kunne dele penge ud til samfundets svage og udsatte. Pengene er de såkaldte satspuljepenge, og i år var der samlet 15,6 mia. kr. til uddeling til projekter for svage borgere.

Jeg er dog nødt til at minde om, hvem der betaler for de mange gode projekter. Det er nemlig blandt andet de ældre, der betaler de rare milliarder, som politikerne kappes om at uddele. Satspuljen betales nemlig af en regulering, som medfører, at overførselsindkomster – herunder folkepensionen – stiger mindre end lønninger og får stadig mindre købekraft. Udhulingen af overførselsindkomsterne har fundet sted siden begyndelsen af 1990’erne, og rammer også folkepensionen.

Der må være råd til at udvikle velfærden for de svageste borgere uden at udhule folkepensionen

Havde man ikke indført satspuljen dengang, ville folkepensionen være 7.716 kr. højere om året for en enlig pensionist (2016-tal). Det gør en stor forskel for mange folkepensionister. Der er nemlig mange ældre, der er helt afhængige af deres folkepension. Faktisk er folkepensionisters indtægt i gennemsnit næsten 20 procent under gennemsnittet for alle danske skatteydere. Alligevel har politikerne valgt, at folkepensionisterne hvert år skal bidrage til satspuljen.

I Danske Seniorer støtter vi, at der er en pulje til nye initiativer. Det er vigtigt, at der er penge til udvikling af velfærden, og en del af pengene går da også til projekter, der støtter svage ældre. Det er vi selvfølgelig glade for. Men hvorfor skal satspuljen kun betales af dem, der i forvejen har de laveste indtægter? Det danske skattesystem bryster sig af at være progressivt, men når det kommer til satspuljen, er det kun de fattigste, der betaler.

Der er brug for et opgør med satspuljen, som den er finansieret i dag. Det kan ikke være meningen, at folkepensionen bliver mindre og mindre værd.

Det går ud over ældre mennesker, hvoraf mange i forvejen ikke har ret meget. Vi må insistere på en værdig pension til alle danskere.

Jeg minder om, at dagens ældre har tilbragt et langt liv på arbejdsmarkedet, hvor de var med til at betale folkepensionen til deres forældres generation. Når nutidens ældres folkepension udhules til fordel for satspuljen, er det et brud på generationskontrakten, hvor vi betaler til ydelser for børn og ældre, i tryg forvisningen om at de også er der den dag, vi selv får brug for dem. Danmark er et rigt land. Der må være råd til at udvikle velfærden for de svageste borgere uden at udhule folkepensionen.