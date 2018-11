Laura fik sin krops--behåring fotograferet i s-toget: Vi er alle blevet manipuleret til at tro, at kvindekroppen skal være glatbarberet

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Forleden sad jeg i s-toget fra Klampenborg mod København med min kæreste efter at have badet i Taarbæk.

I kupéen får jeg øje på to unge piger, der sidder til venstre for mig. De sidder overfor hinanden. Småsnakker lidt.

Da jeg tilfældigvis ser hen på pigerne igen, opdager jeg, at de sidder og tager billeder af noget nede ved mine fødder.

De lægger ikke mærke til, at jeg kigger, da de er meget optagede af at sende hemmelighedsfulde smil til hinanden.

Først går situationen ikke helt op for mig, men så forstår jeg: De sidder og tager fotos af de hår, der stritter ud mellem enden på mine lidt for korte bukseben og mine sokker.

Nu stirrer jeg tilbage. Alt, hvad jeg kan, prøver at råbe med mine øjne. De mærker det. Kigger på mig med halvurolige blikke og begynder straks at snakke.

Jeg tænker kun på, hvordan jeg kan vise dem mine hår under armene. Jeg er lige ved at tage min bluse af. Jeg har lyst til, at de skal vide, at jeg er stolt af mine hår. Hele min krop.

Før jeg når at tænke mere, skal pigerne af. Jeg er helt paf og siger til dem:

»Hav en god dag!«.

Men jeg har så meget mere at sige. Da de står ude på perronen, ser jeg dem grine, imens de kigger på telefonen.

Privatfoto af Lauras ankler

De kigger ikke hen på toget, hen mod ruden, hvor jeg sidder inde bag. De har allerede glemt mig. Det handlede kun om mine hår. Jeg forklarer situationen til min ikke dansktalende kæreste, og vi bliver enige om, at det er helt absurd.

Jeg har før oplevet, at nogle lige kigger en ekstra gang og jeg kender flere, der oplever det samme. Som da to unge, fulde mænd grinte, da de så mine hår under armene. Og nu at blive fotograferet.

De efterfølgende dage gennemgik jeg situationen igen og igen i mit hoved og talte om den med mine venner.

I min omgangskreds er det helt accepteret både at lade sine hår være og at fjerne dem. Det skal være okay at være tilfreds med sine hår, som en ganske simpel del af ens krop, ligesom dem, der vil fjerne dem, skal have lov til det og være glade for dét valg.

Men der er ingenting i vejen med nogen som helst hår. I mine øjne er der kun noget i vejen med dem, der gerne vil sælge deres produkter og alle de billeder, der nemt manipulerer hjerner til at tro, at en kvindekrop, eller en hvilken som helst krop, skal være glatbarberet. For det skal den nødvendigvis ikke.

Efter situationen i toget er det gået op for mig, at jeg har holdt mig selv i en boble, og at jeg derinde næsten helt havde glemt, at der i nogle kredse ikke er den samme accept, som jeg lever i og ud fra.

De to piger er et eksempel på nogle unge mennesker, der er stærkt påvirket af nogle helt særlige og så udbredte ideer om, hvordan kroppe skal se ud.

Jeg ville have siddet uden noget på min overkrop, hvis jeg havde taget min bluse af den dag i toget. Det ville jeg ikke have noget imod. Jeg havde også lige stået nøgen på en badebro, badet nøgen i havet.

Jeg er meget glad for, at de to piger så mine ankler. Forhåbentligt bliver de ikke så overraskede næste gang, de ser en kvinde med hår på anklerne

Jeg er meget glad for, at de to piger så mine ankler. Forhåbentligt bliver de ikke så overraskede næste gang, de ser en kvinde med hår på anklerne, eller hvor hårene end sidder og på hvem, så de er nødt til at fotografere uden at have samtykke.

Jeg kan stadig mærke følelsen af, at nogle tager noget fra mig uden at bede om lov. Og jeg ville endda have givet dem det, hvis de spurgte. Hellere end gerne.

Jeg håber, at der fortsat vil florere flere og flere hår i offentligheden, så ingen vil have nogen som helst interesse, når de ser hår hist eller her.

Herunder har jeg skrevet et brev, som jeg ville ønske, at jeg selv havde læst, da jeg var 13 år.