Carolines 7-årige søn må ikke gå med i luciaoptog: Når præsten siger nej, lærer han, at hans køn er en hæmsko

»Har du lyst til at være med i det fine luciaoptog i Gershøj Kirke 1. søndag i advent, 2. december, om eftermiddagen?«.

Sådan lød det i årets invitation til deltagelse i luciaoptoget i vores lokale kirke. Invitationen henvendte sig til skolens »piger fra 0. til 9. klasse«, som der stod.

Vores datter, der går i 3. klasse, deltog sidste år og vil gerne deltage igen i år. Vores søn, som går i 1. klasse, ville også mægtig gerne deltage.

Nu stod der godt nok ’piger’ i invitationen, men jeg tænkte, at alle børn vel er Guds børn. For en god ordens skyld kontaktede jeg dog præsten i den pågældende kirke og spurgte, om min søn kunne deltage.

Hun svarede mig, at fordi optoget i kirken »i mands minde har været for piger«, har de besluttet, at sådan vil de fortsat have det. Hun tilføjede, at min søn selvfølgelig var velkommen til at se på.

Svaret kom fuldstændig bag på min familie og mig. Selvfølgelig forventede jeg, at en dreng på syv år kan få lov at deltage i det lokale luciaoptog, hvis han har lyst, så jeg blev lige dele overrasket og ked af præstens kategoriske afvisning.



Ked af, at børns køn har betydning for, hvad de må deltage i – eller rettere: ikke må deltage i. Min søn lærer af det her, at hans køn kan bremse ham i at gøre det, han har mest lyst til. Hvordan kan det være rimeligt? Hvordan er det en inkluderende folkekirke? Er det overhovedet en kirke for folket? Præstens svar afstedkom mange tanker.

Nogle af disse tanker delte jeg på Facebook. Et overflødighedshorn af sympatierklæringer væltede frem. Jeg blev dog også mødt af skeptiske røster: »Kom nu videre, det skal læres«, »Det er oftest forældrene, der er problemet«, »Slap nu af, det skal nok gå alt sammen«, »Vi skal passe på ikke at blive så politiske korrekte«, lød det blandt andet.

Jeg har selv tænkt på, om det her overhovedet er en kamp, som det er værd at kæmpe. Men efter præstens svar blev jeg for alvor enig med mig selv om, at det er det!

For jeg står med en dreng, der er ked af det og uforstående over for, at han ikke må være med. Min datter er forvirret over, at hun godt må være med, men at præsten siger nej til hendes bror. Det er svært for mig at give dem en ordentlig forklaring.

Fra et kristent synspunkt giver det ikke mening for mig, at man kan blive afvist alene på grund af sit køn. Luciaoptog har i Danmark i årtier inkluderet børn af begge køn. Hvorfor skal det nu ændres? Er det ikke at gå i den forkerte retning i et moderne ligestillingssamfund?

Traditionen byder i øvrigt, at luciabruden har langt lyst hår og blå øjne. Den slags gælder dog ikke længere, da dette opfattes som yderst diskriminerende. I år er luciabruden i det pågældende optog da også en køn pige med kort mørkt hår. Hvilket i mine øjne er absolut i orden. At luciaoptoget er forbudt for drengebørn, kan jeg dog slet ikke se meningen med.

Problemet med (køns)diskriminering, som der må siges at være tale om i dette tilfælde, er, at vi lærer vores børn, at deres køn kan være en hæmsko i deres liv. At det at være en dreng eller en pige, kan sætte en stopper for det, de ønsker at lave. Det, som de har at bidrage med. Det, som de ønsker at ændre verden med.



Hvis vi lærer børn at acceptere disse små ting, tager de den opfattelse med sig videre i livet, er jeg sikker på. Måske stopper min datter med at spille fodbold og gå til karate. I en misforstået opfattelse af, at det kun er forbeholdt drenge. Måske tør min dreng ikke deltage i luciaoptog, hvis det en anden gang bliver en mulighed, eller at gå til ridning eller dans.



Det er til tider nødvendigt at tage kampe som denne. Således at vi stiler efter et samfund, hvor køn aldrig er begrænsende for vores muligheder.

Og hvad angår præsten i den føromtalte lokale kirke, er min bøn (!), at kirken genovervejer sit svar.