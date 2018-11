Stille opråb fra gymnasiets bagerste række: Ingen ved, at jeg er ensom

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Udadtil ligner jeg en ganske almindelig 18-årig dreng fra Lyngby. På gymnasiets gange virker jeg glad, frisk og smilende, men sådan er det langtfra.

Jeg er ensom.

Jeg cykler tit hjem alene, jeg har aldrig venner ovre, og jeg skriver sjældent med andre fra klassen, medmindre jeg skal hjælpe med lektier. Og der er ingen, der lægger mærke til det. Hverken lærere, vejledere eller elever.

Det er så nemt at fake, at man har det godt. Gymnasiet har så stort fokus på undervisningen og elever med diagnosticerede vanskeligheder, at unge som mig bliver glemt.

For mig er det tydeligt at se, at gymnasiet sætter mere fokus på den enkelte elevs karaktergennemsnit end den enkelte elevs sociale dagligdag.

Det kan jo tydeligt ses i gymnasiereformen. Alle de besparelser giver kun færre ressourcer, og det tvinger gymnasiet til kun at hjælpe, hvis der bliver spurgt om det. Det er langtfra optimalt. Min opfattelse er, at det netop er dem, der ikke siger noget – unge som mig – der har allermest brug for det.

Derfor skal gymnasiet – lærere, vejledere, klassekammerater – opsøge ensomme elever, fordi ensomme elever har svært ved at opsøge hjælpen selv. Vi bliver vant til den ensomme tilværelse, og tristhed bliver normalt.

Hvis unge virkelig bekymrer sig om andre unge, burde de løfte blikket ud over deres egen lille vennegruppe og hjælpe til med at gennemskue fakere som mig

Jeg ved det af erfaring. Erfaringen af at føle sig usynlig og socialt ligegyldig er vanedannende. Man kommer ind i en rytme, som til dels er selvforskyldt, men også hjulpet på vej af andre elever.

Hvis unge virkelig bekymrer sig om andre unge, burde de løfte blikket ud over deres egen lille vennegruppe og hjælpe til med at gennemskue fakere som mig. Og jeg er sikker på, at det ville gøre underværker.

Ensomme unge har brug for at føle sig inkluderet. Jeg har brug for at føle mig inkluderet. Et lille ’Hej, hvordan går det?’ skader ingen.

Ensomhed kan være svært at sætte ord på, så det kræver måske også, at der er nogle eksperter, der kan hjælpe mig. De obligatoriske studievejledere skal blive bedre til at gennemskue og forebygge ensomhed, for svaret, som jeg selv fik, da jeg endelig tog mig sammen og søgte hjælp, var: »Prøv lige at give det en chance til, så er jeg sikker på, det nok skal gå«.

Og det er bare ikke hjælp nok.