Kulturforsker og debattør: Danmarks Komiske Ali er klimaets minister, og han gentager sine absurditeter med et flertal i ryggen

Husker I ’Komiske Ali’? Den irakiske informationsminister, der blev ved med at insistere på, at Irak var at ved at vinde krigen. Og det selv om alverdens journalister kunne dokumentere, hvordan amerikanske tropper hver dag rykkede nærmere Bagdad.

Efter min mening har vi i Danmark de sidste tre år haft vores egen ’Komiske Ali’. Han hedder Lars Christian Lilleholt og er vores energi, forsynings- og klimaminister.



De seneste tre år har vi således gang på gang kunnet høre ham udtale, hvordan Danmark er et foregangsland i kampen mod klimaforandringerne. Og hvordan først V-regeringen og nu V-LA-K-regeringen er de mest klimaambitiøse regeringer, vi i Danmark nogensinde har haft.

I mens er Danmark rutsjet ned ad forskellige internationale klimaranglister. Og de regeringer, som Lilleholt har kaldt for de mest ambitiøse, har gennemført en klima- og miljøbelastende landbrugspakke, flere gange lempet afgiften på benzinbiler, hjulpet blandt andet Shell og Mærsk til at genoptage olieproduktionen i Tyra-feltet, haft som ambition at få flere danskere til at flyve fra landets lufthavne, støttet opførelsen af flere ekstremt energikrævende datacentre. Og sådan kunne jeg blive ved.

For tragedien er, at dette rænkespil de seneste godt 4 år relativt ubesværet har kunnet finde sted. At Lilleholt har haft et parlamentarisk flertal bag sig, hver gang han med fornærmet mine har lænet sin store krop ind over journalister og moddebattører og i et indigneret tonefald gentaget de samme absurditeter.

Men snart er der folketingsvalg i Danmark. Og så får vi danskere mulighed for at vælge, om det er sådan, vi ønsker, at det skal fortsætte. Om vi fortsat ønsker, at landet ledes af en regering, der nok har sat sin underskrift på Paris-aftalen, men aldrig har taget denne underskrift alvorligt. Om vi fortsat skal spises af med højrefløjens såkaldte grønne realisme.

Med et Liberal Alliance, der sætter lighedstegn imellem personlig frihed og billigere flybilletter og benzinbiler. Med et Dansk Folkeparti, der knap anerkender, at klimaforandringerne er menneskeskabte. Med et Konservativt Folkeparti, hvis grønne ambitioner er lige så utydelige, som deres leflen for dansk erhvervsliv er tydelig. Og med et Venstre, der vil pumpe al olie op af Nordsøen.

Forstå mig ret: Jeg anser det faktisk som ganske sandsynligt, at det vil fortsætte sådan. At der ikke kommer nogen forandring. For når alt kommer til alt, er det for mange danskere utvivlsomt stærkt beroligende at høre Lilleholt fortælle om regeringens grønne ambitioner den ene dag og den næste dag høre transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen fortælle, hvordan man planlægger at tiltrække flere lavprisselskaber til Københavns Lufthavn.

Samtidig er jeg på ingen måde overbevist om, at en socialdemokratisk ledet regering vil være meget bedre, og at der i Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF er en reel vilje til at gennemføre de store samfundsforandringer, som en realisering af Paris-aftalen kræver. Jeg er en af dem, der stadig kan huske, hvordan alle tre partier var med i aftalen om at genoptage olieproduktionen i Tyra-feltet.

Og hvordan Pia Olsen Dyhr begrundede SF’s deltagelse med, at det vil give penge til ’grøn omstilling’. For at brænde olie af for at få penge til grøn omstilling svarer til at tisse i bukserne for at få varmen. Det er ganske enkelt kontraproduktivt i en verden, hvor drivhusgasbudgettet for en 1,5-2 grader varmere verden er tæt på at være overskredet.

Jeg er heller ikke synderligt imponeret over begejstringen for flyrejser i Alternativets folketingsgruppe, ligesom jeg kunne ønske mig, at Enhedslisten markerede sin klimapolitik klarere. Men realiteterne er nu engang også sådan, at det kommende folketingsvalg vil være en skæbnetime for alle klimabekymrede danskere.

Derfor er der nu også behov for, at vi bekymrede sætter hælene i.