Slyngelstaterne er den nye fjende: Vi er ikke klar til kampen mod de autoritære regimer

I dag forstår de fleste sikkerhedspolitik som en kamp imod jihadister. Med Sovjetunionens kollaps i 1989 bortfaldt ikke blot truslen om krig mellem stater og pludselig død i atomskyen. Selve truslen fra fjendtligtsindede staters undergravende virksomhed kom til at fylde mindre i vores sikkerhedspolitiske bevidsthed.

Det var gode tider for det globale demokrati. Med en stærk følelse af at vores samfundsmodel havde sejret økonomisk og politisk indledte Danmark sammen med sine vestlige allierede en stigende udenrigspolitisk militæraktivisme i områder af kloden, hvor vi ikke tidligere ville have drømt om at være til stede – fra Balkan til Mellemøsten, Nordafrika og Sahel.

Vi kan i dag se, at de spektakulære terrorangreb, som Al-Qaeda gennemførte i USA 11. september 2001, ikke udgjorde et historisk brud, men snarere en forstærkning af en eksisterende sikkerhedspolitisk udvikling. Angrebene gav anledning til gennemgribende omorganisering af vores efterretningsapparaters operative og strategiske fokus – væk fra koldkrigens inddæmning af Sovjet og hen imod bekæmpelsen af ikkestatslige aktører med de jihadistiske terrorgrupper som Al-Qaeda i forgrunden.

Siden da har vi været indrulleret i den lange krig imod terror, der i 2000’erne knopskød fra en trussel, der kom ’udefra’ – fra de lande, vi sammen med vores allierede forsøgte at dominere politisk, militært, økonomisk eller på anden vis – til også at komme fra ’hjemmegroede’ terrorceller i Vesten.

Netop som truslen fra Al-Qaeda i starten af 2010’erne syntes at være bragt under kontrol gennem en række omkostningsfulde militæroperationer i Mellemøsten, forstærkedes fænomenet. I takt med den brutale nedslagtning af de folkelige opstande imod de mellemøstlige og nordafrikanske autokratier efter det arabiske forår skabte Islamisk Stats brutale jihadisme i Syrien, Irak, Libyen, Yemen m.m. fornyet fokus på terrortruslen og en deraf følgende indsnævring af vores sikkerhedspolitiske fokus.





Den lange krig mod terror har lært os tre vigtige ting.

For det første, at den ikke kan vindes. Vores krigsførelse imod terror har gennem årene skaber mindst lige så mange terrorister, som den har nedkæmpet.

For det andet, at vi er tvunget til at fortsætte krigen. Terrortruslen har ganske enkelt nået en styrke og beskaffenhed, der gør, at det ville være behæftet med meget store risici at ophøre med at føre denne krig.

For det tredje, at terrorismen ikke kan vinde over os. Det sidstnævnte er uhyre vigtigt. Til trods for sin spektakulære og frygtindgydende kraft er terrorismen og truslen fra ikkestatslige aktører ikke en eksistentiel trussel imod vores samfund eller vores stater. Med få ikkevestlige undtagelser har regimer og regeringer verden over vist sig i stand til at modstå og med tiden kontrollere truslen fra terroristerne selv under uhyre komplicerede forhold – som f.eks. i det nordlige Mali i tiden efter 2011.

Men demokratiets krise skyldes også, at de autoritære stormagter på det seneste har udvidet deres kampzone til også at indbefatte de vestlige demokratier





Mens vi lærte jihadismen at kende, er der imidlertid over de sidste 10 år vokset en ny trussel frem frem: de autoritære stormagter.

I skyggen af kampen imod jihadismen har autokratier verden over gennem de sidste 10 år konsolideret sig indadtil, og eksperter har løbende advaret om, at det liberale demokrati er i krise.

En del af demokratiets såkaldte krise skyldes naturligvis de illiberale og autoritære tendenser, der i disse år gennemstrømmer vores eget politiske korpus. Denne drejning foregår som bekendt både i de traditionelle bastioner for det liberale demokrati som f.eks. USA og Storbritannien, i en række nyligt demokratiserede lande i det tidligere Sovjet, herunder Polen og Ungarn, og i toneangivende demokratier i Latinamerika som f.eks. Brasilien.

Men demokratiets krise skyldes også, at de autoritære stormagter på det seneste har udvidet deres kampzone.

Udviklingen har for såvidt været på vej længe. I mere end et årti har verdens førende autokratier været aktive i deres nabolande og i de områder, de definerer som deres geopolitiske interessezoner. Ruslands interventionisme i Georgien i 2008, i Ukraine i 2014 og i Syrien i 2015 er blot én illustration af dette.

Der findes også en række eksempler fra Mellemøsten som f.eks. Irans og Saudi-Arabiens modsatrettede støtte til hver deres loyale politiske fraktioner, militser og grupperinger i nabolande som Libanon, Irak, Syrien og Yemen.







Som internationalt samfund har vi set relativt stiltiende til, mens autokraterne gradvist ekspanderede i deres naboregioner og interessesfærer.

Imidlertid tyder meget på, at de autoritære stormagter er i færd med at udvide det udenrigspolitiske engagement i nabolandene til også at indbefatte en række vestlige lande samt ikkevestlige lande, der ikke umiddelbart er en del af deres traditionelle interessesfære.

I denne kategori finder vi begivenheder som den russiske efterretningstjenestes mordforsøg på en afhoppet spion i Salisbury i England i marts i år såvel som dens indblanding i det amerikanske valg i 2015.