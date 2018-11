Studerende: EU bør lovgive om mere kødfrihed

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Nu da plastforbuddet er på plads, bør EU så tage det grønne skridt videre til også at lovgive om at begrænse europæernes kødforbrug.

I oktober stemte EU ja til at lovgive om at forbyde og begrænse brugen af bestemte plastprodukter. Beslutningen bundede i, at plastik er dårligt for miljøet.

På det seneste er forskningens og samfundets fokus dog landet på endnu en stor klimasynder: Kød.

Ligesom plast har vores kødforbrug en altødelæggende effekt på vores natur og klima. Alle undersøgelser viser, at kødproduktion er enormt miljøskadeligt, fuldstændig som plast. Det er en stor kilde til forurening i form af særligt metangas og udleder mindst 18 procent af de menneskeskabte drivhusgasser.

Kødproduktion er den væsentligste årsag til afskovning og udryddelse af dyr og planter og er verdens største kilde til vandforurening.

At spise store mængder kød har større og mere vidtrækkende konsekvenser, end de fleste tænker over til daglig.

Produktionen af kød er nemlig også et fatalt ressourcespild i forhold til vores store verdensbefolkning. Det misbruger over halvdelen af verdens afgrøder som foder til landbrugsdyr og sluger knap halvdelen af verdens drikkevand, mens ufatteligt mange mennesker lider under sult og fattigdom.

Det ser ganske enkelt kulsort ud for både vores planet, klima og befolkning, hvis vi ikke snart ændrer vaner.

Europæerne har brug for et skub i den rigtige retning for at nedsætte indtaget af kød, og det kan EU gøre med lovgivning, afgifter og de øvrige værktøjer, vores union har til rådighed. For de fleste tænker slet ikke over deres kødforbrug.

Danmark og europæerne generelt er nogle af de mest kødspisende samfund i verden, og lige nu mangler vi simpelthen incitamenter til at reducere vores kødforbrug. Ja ja, vi kan jo bare spise noget andet, men hvorfor skulle vi gøre det, når vi bare kan fortsætte, som vi altid har gjort?

Lovgivning om kød skal derfor bringes helt op til EU-niveau. Vi kan ikke bare nøjes med at fokusere på danskernes kødforbrug, fordi kød ligesom plast er et akut globalt problem.

Selv om hvert bidrag tæller, så kan et lille land som Danmark ikke gøre så stor en forskel, som hvis hele EU går sammen om at reducere kødforbruget.

Klimaforandringer og ressourcemangel kommer stormende i netop dette øjeblik, og ligesom vores børnebørn kommer til at kæmpe med konsekvenserne af vores uhæmmede forbrug af plast, kommer de også til at kæmpe med de enorme konsekvenser, som vores kødforbrug medfører.

EU bør derfor lytte til samme grønne argumenter, som talte for et plastforbud, og lovgive om et mere kødfrit EU.