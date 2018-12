Cyklistforbundet og Arriva til regeringen: Drop forslaget om biler på busbanen i København og styrk den kollektive trafik

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

De mørke vintermorgener kan snart blive en smule hårdere, hvis regeringen får sin vilje. Det sker 1. januar, når regeringen med et nyt forslag vil lade taxaer og miljørigtige biler køre i busbanerne. Baner, der lige nu er til buspassagererne.

Ud over at passagererne skal bide skeer med vinterens mange nuancer af grå på vej til stoppestedet, risikerer de nu at sidde i kø bag bilerne i bussen. Det vil ramme alle hyppige brugere af den kollektive trafik, og det gælder også Københavns tusinder af cyklister.

Blot for at gøre situationen mere forunderlig er forslaget præsenteret i den grønne omstillings tjeneste, selv om både bilerne og taxaerne vil køre på benzin og diesel en rum tid endnu.

Det er vores klare forventning, at biler i busbanen vil få færre til at tage bussen til dagens gøremål, og flere vil blive fristet af bilen. Ikke mindst fordi bussen er en naturlig forlængelse af cyklisternes hverdag. Når vejret er til det, trækker flere danskere cyklerne ud af skuret og kælderen. Når kalenderen derimod slår over i vinter, trækker det folk ind i de varme busser, når de skal rundt i byen.

Med bilerne i busbanerne vil det gøre den kollektive trafik langt mindre attraktiv, da passagererne bliver forsinkede og mister deres forspring i lyskrydsene.

Hvis Danmark skal i mål med vores klimamål, og hvis vi skal begrænse trængslen, spiller cyklerne og den kollektive trafik en helt central rolle.

Regeringens egen ekspertgruppe for fremtidens mobilitet offentliggjorde i foråret 2018 en større rapport af den fremtidige trængsel. Konklusionerne kan kort opsummeres: Trængslen i storbyerne vil stige med 149 procent de næste 11 år, så der er ingen tid at spilde.

Mere end nogensinde har vi brug for cyklen og en stærk kollektiv trafik. Som bonus vil det styrke Københavns internationale image som en af verdens bedste byer, tiltrække flere turister og få flere beboere til at leve sundt og miljørigtigt i det daglige. Med andre ord alle de ting, vi bryster os af i dag, men hvor regeringen vil fjerne en lille, men vigtig brik i puslespillet om fremtidens bæredygtige samfund.

Vi håber, at regeringen kommer på bedre tanker og lægger planerne om biler i busbanerne tilbage i skuffen.

Tiden efterspørger en reel grøn omstilling, og den udvikling støtter vi bedst, når vi får folk op på cyklerne og ind i de kollektive trafikformer. Ikke når vi får bilisterne ind i busbanerne.