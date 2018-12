Anders Stjernholm: Missionærer har intet at gøre på vores uddannelsesinstitutioner

Tak til formanden for Danske Gymnasier, Birgitte Vedersø, der siger: »skole og religion er to adskilte ting«.

Religioner har alle dage været gode til hverve medlemmer blandt dem, der har det svært. For tiden har folkekirken stor succes med asylansøgere, der utvivlsomt finder en del af deres motivation for at søge Jesus i, at det også hjælper med at søge beskyttelse i Danmark, hvis regering jo ikke skjuler, at den foretrækker én bestemt religion.