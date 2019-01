Formand for Lægeforeningen: Kære politikere, med de nye uhyggelige tal om danskernes tobaksforbrug må I vågne op

Nu må politikerne tage ansvar og holde op med at vende det døve øre til vores advarsler om rygning. Erkend, at argumenterne om, at det er et frit valg, om man vil ryge eller ej, ikke holder.

Antallet af danskere, der ryger, er steget for første gang i 20 år. Mere end 23 procent af danskerne ryger. Det er næsten hver fjerde. Hertil kommer, at næsten 16 procent af de 20-29-årige er rygere. Det er meget skræmmende og sørgelig læsning, at der er så mange rygere – især blandt de unge – når vi ved, hvor dødsensfarligt tobak er.

Børns og unges helbred må da for søren veje meget tungere end hensyn til et pseudofrit valg eller til grænsehandlen

Rygning er klart er den enkeltfaktor, som kræver flest liv og forårsager mest sygdom. Cigaretter og andre typer tobak er hvert år skyld i 13.600 dødsfald, ca. 8.000 nye tilfælde af kræft, et stort antal tilfælde af lunge- og hjerte-kar-sygdomme og mange andre følgesygdomme, som koster i tusindvis af dårlige leveår for rygerne.

Vi har igennem lang tid råbt op om, hvor vigtigt det er at få nedbragt antallet af rygere, og at færre begynder på tobakken. Vi mener, at det er så vigtigt at beskytte især vores børn og unge mod den farlige røg, at politikerne er nødt til at tage en beslutning om at gøre det, der virker – nemlig at sætte prisen på tobak markant op, at gemme cigaretterne væk under disken i butikken, sørge for, at forbuddet mod salg af tobak til børn og unge bliver håndhævet, og sikre, at eleverne i både folkeskolen og på alle ungdomsuddannelser kan have en totalt røgfri skoletid.

Desværre har det politiske flertal på Christiansborg hidtil vendt det døve øre til vores advarsler. Et ofte hørt argument fra politikerne er, at det er dit eget frie valg, om du vil fylde lungerne med røg. Højere priser, forbud og andre hardcore forebyggelsestiltag vil derfor ifølge flere politikeres mening begrænse det frie valg.

Men er det nu også et reelt frit valg at begynde at ryge?

Nej, langtfra. Vore valg – også om eksempelvis det at ryge – er påvirket af familie, venner, arbejdskolleger og reklamer. Faktorer som pris og tilgængelighed afgør også, om Jonas på 15 år begynder at ryge, og når han så først er blevet afhængig af nikotinen, hvor frit er hans valg så i forhold til bare at stoppe?

Det er alt for nemt at sige, at rygning er et frit valg. Faktisk viser den nye undersøgelse også, at mere end 7 ud af 10 af dem, der ryger eller tidligere har røget, aldrig ville begynde at ryge, hvis de skulle leve deres liv om.

Kære politikere. Med de nye uhyggelige tal om danskernes tobaksforbrug må I vågne op. I må erkende, at argumentet om, at det er et frit valg, om man vil ryge eller ej, ikke holder. Vi har valgt jer til at tage ansvar. Det må I tage på jer og sørge for at beskytte især børn og unge mod en tidlig død og de mange alvorlige sygdomme. Børns og unges helbred må da for søren veje meget tungere end hensyn til et pseudofrit valg eller til grænsehandlen. To argumenter, som jeg desværre alt for tit hører i sammenhæng med debatten om rygning.