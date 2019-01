Undervisningsminister: Fjerner vi karakterer og fokus på præstationer, vil de unge for alvor gå ned med flaget

Påstanden fra os voksne er ofte, at flere børn og unge mistrives og har ondt i livet, fordi der er strukturer, der presser dem. Jeg vil sige, at det er lige omvendt.

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Skolevægring, spiseforstyrrelser og psykologbesøg. Overskrifterne om de ulykkelige, pressede unge fylder i medierne.

Men hvorfor er der så mange unge, der er angste, ensomme og ulykkelige, når de ressourcemæssige rammer aldrig har været bedre, mulighederne står i kø, og intentionerne er så gode?

Mange har med succes markedsført de lette forklaringer, krav i skoler og på uddannelser. Men de giver næppe et tilfredsstillende svar. Og hvis vi taktfast marcherer ud ad den forkerte sti og fastholder, at det er karakterernes og præstationssamfundets skyld det hele, ja, så svigter vi de unge.

Faktisk viser en midtvejsevaluering af forsøg med karakterfrie klasser i gymnasiet, at 81 procent af eleverne føler sig usikre, når de ikke får karakterer, fordi de ikke ved, hvilket niveau de ligger på. Alligevel fortsætter vi med at dæmonisere netop karaktererne og præstationerne.

Vi er simpelthen nødt til at slå hul på overfladen og komme længere ned til de mere komplekse – og nok også upopulære – forklaringer.Det gode børne- og ungeliv kan ikke reduceres til at handle om ti tests i løbet af en skolegang eller om karakterer.

Karakterer er ikke et nyt fænomen. Den første karakterskala blev formelt indført i det danske uddannelsessystem i 1775. Det kan ikke altid have været lige sjovt at være skoleelev i de gode gamle dage, og der er langt til nutidens inkluderende læringsmiljøer med unge, der kan stille spørgsmål og anfægte det bestående.

Ideen om, at karaktererne pludselig skulle udgøre et kæmpe problem, er skæv. Hvis forældre, lærere, skoleledere og andre siger, at det gode børneliv slet ikke er deres butik – at det kun handler om tests og karakterer, og at man ikke behøver at gøre noget ved alt det andet. Men det er netop alt det andet, som vi skal have fat i – ved at tage fat i os selv.

Men påstanden fra os voksne er ofte, at flere børn og unge mistrives og har ondt i livet, fordi der er strukturer, der presser dem. Jeg vil sige, at det er lige omvendt: De mistrives på grund af mangel på struktur.

Struktur og myndige voksne – hjemme og i skolen – er for mig at se den vigtigste faktor for det gode børne- og ungeliv. Og så skal børn og unge have lov til at få nogle knubs en gang imellem.

Overbeskyttelse blandet med krav og forventninger om det perfekte er en farlig cocktail

Prøv at tage en tur på en legeplads i nutidens Danmark.

Her kan man finde velmenende og bekymrede forældre, der sidder med helt nede i sandkassen og vogter over, at Emil ikke får sand i øjnene, eller de løfter Sofie over alle forhindringer

Lige nu og her føles det måske rigtigt, men hvis et barn aldrig har haft en kropslig fornemmelse af at falde og slå sig – og rejse sig igen – så bliver det ikke et kønt syn, når det som 30-årigt for første gang vælter på cyklen. Så har det menneske ingen erfaring med, at man kan falde og slå sig. Så er det svært at rejse sig op og komme videre.