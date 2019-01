Jens Rohde: At Løkke i dag lukker regionerne ned, hænger dårligt sammen med hans egne vurderinger i 00’erne

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Da jeg som ung i begyndelsen af 00’erne foreslog at nedlægge amterne, forklarede daværende indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen mig på pædagogisk og indtrængende vis, at man fint kunne reformere den daværende struktur. Men helt at fjerne et folkevalgt mellemlag mellem kommunerne og Folketinget ville være uansvarligt. Det begrundede han nogenlunde således:

For det første ønsker ingen historiekyndig sig statshospitaler igen. For det andet er behovene i de forskellige landsdele ikke de samme. For det tredje vil de mindre sygehuse tabe på den lange bane. For det fjerde vil alle sager i hospitalsvæsenet ende på hans bord. For det femte vil kommunerne blive alt for magtfulde over for Folketinget, hvis de sidder med størstedelen af sundhedsvæsenet.

Derudover præsenterede Løkke mig for en lang række analyser om specialer og viden, som man efter hans og ekspertisens opfattelse ikke kunne flytte rundt på uden omkostninger.

Løkke kompenserer med en byzantinsk skrivebordskonstruktion og en megafon til nødbrug

Derfor måtte man efter Løkkes bedste faglige vurdering have regioner. Der skulle være fem med direkte folkevalgte af hensyn til balancen mellem regionerne og Folketinget samt af hensyn til de geografiske forskelle. Til gengæld kunne man med skattestoppet i hånden forsvare ikke at give regionerne skatteudskrivningsret.

Jeg deltog i langt de fleste forhandlinger om kommunalreformen og lærte efterhånden Løkkes argumenter udenad. Med tiden begyndte jeg også at forstå, at de byggede på solid og sund viden og refleksion.

Kommunalreformen blev en realitet. På godt og ondt. Kommunerne blev mere robuste. Nogle få blev alt for store geografisk, men ud fra givne meget snævre økonomiske rammer har såvel kommuner som regioner gjort det godt. Den største fejl i reformen var at fratage regionerne muligheden for at udskrive skat. Det fratog dem muligheden for at tilrettelægge økonomi og patientforventninger i et samlet hele.

Regionerne blev, som Løkke ønskede dem. At han i dag lukker dem ned efter flere års tilløb, hænger dårligt sammen med hans egne meget faglige og saglige vurderinger tilbage i 00’erne. Til gengæld ved vi, at såvel grænsekontrollen som nedlæggelse af regionerne var en del af en betaling til DF for den daværende efterlønsreform. Grænsekontrollen fik vi allerede i 2011, og Løkke fik herefter en ny retorik i forhold til regionerne. Men regningen lå stadig ubetalt hen.

Løkkes problemer i Venstre i 2014 tvang ham til at udsætte sit løfte til DF. Ingen var dog i tvivl om, at det ville dukke op igen. Under formandsopgøret krævede blandt andre jeg og mit bagland derfor af Kristian Jensen, at han skulle garantere en bevarelse af regionerne, såfremt han ville have støtte til at vælte Lars Løkke Rasmussen på et ekstraordinært landsmøde.