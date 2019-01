Terrorforsker: Træffer vi de bedste beslutninger i kølvandet på et terrorangreb? Næppe

Den enkelte danskers risiko for at blive ramt af et terrorangreb er mindre end minimal. Alligevel frygter flere og flere, at terroren rammer dem. Det må vi lave om på, skriver terrorforsker Anja Dalgaard-Nielsen i ny bog.

Danskernes terrorfrygt er ved at tage overhånd. Næsten en ud af fire danskerne er personligt bange for, at de bliver ramt af et terrorangreb. I 2004 var det færre end hver tiende. Det er et problem, mener Anja Dalgaard-Nielsen, chef for Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet. For det første fordi det forringer livskvaliteten for de frygtsomme. For det andet fordi den eskalerende terrorfrygt er frit svævende og uden bund i virkeligheden:

»Det er måske en forståelig frygt, men det er ikke en rationelt begrundet frygt. Så der er et kæmpe gab mellem folks opfattelse og den statistiske risiko. I 2016 – hvor der var indtil flere voldsomme terrorangreb i Europa – var en gennemsnitlig europæers risiko for at dø i et terrorangreb på 0,00000028 procent«, siger Anja Dalgaard-Nielsen.

Hvorfor er gabet mellem den reelle risiko og frygten så stor?

»Der kan opstå en fornemmelse af, at angrebene bare bliver ved og ved, og at det kan ske når som helst og hvor som helst – til trods for alle de tiltag, myndighederne sætter i værk. Ved de terrorangreb, der var i 2015-2017, gik IS meget målrettet efter storbyer, koncerter og julemarkeder, og så bliver det nærliggende at tænke: ’Det kunne have været mig’«, siger Anja Dalgaard-Nielsen:

»Terrorisme er typisk designet til at ramme dig på følelserne. Terrorisme er spektakulær, iscenesat vold, der har en eller anden form for samfundsomvæltende ideologi bag sig. Så det er meget velegnet til at ramme en på følelserne, fordi man kan identificere sig med ofrene. Og jo tættere det kommer på noget bekendt og hjemligt, des stærkere bliver den følelse«.

Men vi er nødt til at tage et opgør med denne terrorfrygt, mener Anja Dalgaard-Nielsen. Derfor har hun nu sammen med journalist og kommunikationsrådgiver Lotte Lund skrevet en bog – ’Tryg i en terrortid’ – der skal tage luften ud af den opblæste frygt for det tilstundende terrorangreb.

»Vi ved fra undersøgelser, at det går ud over dit personlige velbefindende, hvis du går og føler du utryg. Men vi ved også, at du er langt bedre rustet til at træffe rationelle beslutninger, hvis du er tryg. Derfor er det vigtigt at få sat tingene i perspektiv«.

Og det rette perspektiv skal så gøre det lettere for almindelige mennesker at handle?

»Ja, mange mennesker er vant til at tænke på terrorbekæmpelse som myndighedernes opgave og ansvar. Men der er også ting, som almindelige mennesker kan gøre. I det øjeblik, man kan se handlemuligheder, virker det dæmpende på angst og frygt. Vi ved også fra forskningen, at jo mere man som enkeltperson ved om myndighedernes indsats over for terror, des mindre bange er man. Det er derfor et godt råd til mennesker, der er bange, at de sætter sig ind i, hvad myndighederne gør«.

»Hovedbudskabet i vores bog er, at social kapital er nøglen – både når det gælder om at forebygge, at unge bliver trukket ind i voldelige ekstremistiske miljøer, og når det handler om at sikre borgernes mentale velbefindende. I områder med høj social kapital, det vil sige i områder, hvor folk engagerer sig stærkt i deres lokalmiljø, har folk større tilbøjelighed til at turde tale om problemstillingen med dem, der kunne være på vej ind i ekstremistiske miljøer, eller til at række ud til de lokale myndigheder, der kunne gøre en forskel. Kan den enlige mor ikke selv tale sin søn fra at rejse til Syrien, kan en nabo eller en ven måske gøre forsøget. I det øjeblik, man engagerer sig i sit lokalmiljø, bidrager man også til modstandskraft mod voldelig ekstremisme«.

Men de mennesker, der læser jeres bog – eller læser dette – befinder sig formentlig i forvejen i områder med høj social kapital, mens der måske er mindre socialt engagement og mindre tillid til offentlige myndigheder i de områder, hvor potentielle terrorister bor. Hvad tænker du om det?

»Det er formentlig rigtigt, og derfor er det også helt afgørende for myndighedernes indsats, at man skal vise mennesket bag uniformen. Gør man det, kan man opbygge den nødvendige tillid. Men det er rigtigt, at med de strafferammer, vi har i øjeblikket, så er man måske ikke så tilbøjelig til at ringe til det lokale politi«, siger Anja Dalgaard-Nielsen.

Sæt fokus på forebyggelse

Mens hun på den ene side gerne vil give trygheden tilbage til de mennesker, der efter talrige terrorangreb føler sig truede, vil hun på den anden side også gerne opfordre til større omtanke fra politisk hold. Den frygt, der har sat sig i folk, afspejler sig nemlig også i de politiske beslutninger.

»Træffer vi de bedste beslutninger, hvis vi går og er utrygge? Formodentlig ikke. Hvis man er utryg, eller hvis man som politiker skal handle på vælgernes utryghed, vil man typisk søge de hurtige løsninger«.

Hvad kunne det være?

»Det vil typisk være at skrue op for de hårde midler – flere penge til efterretningstjenesten, flere beføjelser til overvågning eller en hævning af strafferammen«.

blå bog Anja Dalgaard-Nielsen Født 1972, chef for Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet og professor ved Center for Risikostyring og Samfundssikkerhed ved Universitetet i Stavanger, tidligere chef for Afdelingen for forebyggende sikkerhed i PET og leder af DIIS’ forskningsenhed for politisk vold, terrorisme og radikalisering I den kommende uge udkommer hendes nye bog, ’Tryg i en terrortid’ på Forlaget Lindhardt og Ringhof, som hun har skrevet sammen med journalist og kommunikationsrådgiver Lotte Lund.

Kigger man på budgetterne til terrorbekæmpelse siden 2001, er langt hovedparten gået til de hårde midler og kun en lille del til forebyggelse. Hvad tænker du om det?

»Man kan selvfølgelig argumentere for, at forebyggelse foregår mange steder i systemet. Men der er en ret stor ubalance i bevillingerne. Som politiker er det bare meget svært at sige, at der skal færre midler til hård terrorbekæmpelse. For vi kommer aldrig helt af med terrorisme. Og hvis der sker et angreb igen, er det svært at være den politiker, der har argumenteret for, at der skulle gå flere penge til forebyggelse og færre penge til at bekæmpe det med hårde midler«.

Hvorfor behøver det være sådan?

»Terrorbekæmpelse bliver typisk debatteret i kølvandet på et terrorangreb. Og det er altså lettere at servere et budskab om højere straffe og flere penge til overvågning, hvis man har 30 sekunder i et interview, end at argumentere for mere inklusion og en forbedret indsats for et mindre polariseret samfund«.

Vil det være hensigtsmæssigt at tale om terrorbekæmpelse på andre tidspunkter end i kølvandet på et terrorangreb?