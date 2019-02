Sara Skaarup: Derfor er det godt, hvis din nye kæreste har haft kærester og sexpartnere før dig

Øvelse gør mester, også i sex og kærlighed. I stedet for at dømme hinanden for et stort antal partnere kunne vi med fordel se det som tiltrængt træning.

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

»Hvor mange fyre kan en pige tillade sig at være sammen med i løbet af et ophold her på højskolen«, spurgte jeg for ikke så længe siden, da jeg besøgte en højskole i det sydlige Danmark. Mit ærinde var at holde oplæg om kærlighed og seksualitet, og det at tale om moralkodekser er fast del af oplægget.

»En eller to«, lød det fra salen. Svaret kom fra en ung kvinde. Faktisk havde eleverne en logbog, kom det frem, hvor de nøje skrev ned, hvem der var sammen med hvem. Hvem kyssede til festen, hvem blev kærester, hvem sov sammen. Det var tradition. Og jeg kunne forstå, at det bestemt ikke var en bog, de unge kvinder havde lyst at figurere hyppigt i. Selv om et par af de tilstedeværende unge gik i rette med den fremsatte normering, var der flere af begge køn, der støttede op om vurderingen: Hvis hun ikke ville stemples som billig, var to partnere grænsen for, hvad en kvindelige højskoleelev kunne tillade sig i løbet af et halvt år.

Tendensen, jeg ellers havde håbet var forduftet, lever stadig: En stor del af unge kvinder er – stadigvæk – meget forsigtige med, hvem de er sammen med af hensyn til deres rygte. Det er ikke altid primært, hvad hun har selv lyst til, men hvad andre mennesker måtte tænke om (antallet af) dem, hun kærester rundt med, der afgør sagen: Hellere holde igen end at blive slutshamet af skolekammeraterne – altså hængt ud for at være billig og dermed både stigmatiseret og mindre interessant.

Unge kvinder er ikke alene om den frygt. Der er også mange voksne kvinder, der ikke tør fortælle en ny partner, i hvilket omfang de hidtil har været seksuelt aktive. Faktisk viser undersøgelser, at kvinder generelt har en tendens til at lyve sig mindre seksuelt erfarne, i forventning om at det kan intimidere mænd, hvis de har haft mange partnere (for mænd er tendensen omvendt).

Her er det så, jeg som sexolog føler mig kaldet til bidrage til et realitetstjek, som forhåbentlig kan være med til at sende den omdømmebetingede afholdenhed til tælling. Træning i forhold til sex og kærlighed er nemlig nødvendigt.

En stor del af unge kvinder er – stadigvæk – meget forsigtige med, hvem de er sammen med af hensyn til deres rygte Sara Skaarup

For det første: Det er faktisk ikke så let at være en god kæreste. Det kræver øvelse. Mange unge i dag er frie agenter, tit med et væld af venner af begge køn og et stærkt netværk, måske også bollevenner – men ikke med en fast kæreste. Meget af kontakten til andre jævnaldrende foregår over sociale medier og mobiltelefon. Ud over i skolen og måske på byture er det ikke så tit, man bare er tilfældigt ude blandt andre og træffer folk, man ikke selv aktivt har valgt at bruge tid med. Teenagere dumper ikke helt så let som for et par årtier siden bare ind i en sød fyr på aftenskolen.

I dag tøver mange unge desuden med at kalde den, de ser på fast basis, for deres kæreste. Det er ligesom for forpligtende en betegnelse. ’Kæreste’ er et prædikat, der trækker forventninger med sig. Og hvis man først præsenterer en anden person som sin kæreste, skal man på en eller anden måde stå inde for hele den anden, hvilket vil sige, at den andens uheldige træk også falder tilbage på én selv. Og det er ikke altid populært.

Og så er der sexdelen. De fleste mennesker sætter pris på sex og vil også gerne være en god elsker. At blive en god elsker indebærer at være seksuelt fortrolig med sin krop over for andre, og det bliver man ikke alene (og man bliver det da slet ikke af bare at se porno). Det kræver også praksis. Med en fast kæreste kan man lære af hinanden både kropsligt og lystmæssigt, og man kan bygge en dybere tillid, fordybe sig og eksperimentere i et trygt rum. Med skiftende partnere kan man noget andet: erfare forskellige kroppe og temperamenter og lære, hvor stor forskel der er på, hvordan kemi fungerer med den ene og den anden. Det er også værdifuldt.