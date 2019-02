Ellen Trane Nørby: Der er mere end nogensinde før behov for, at unge lærer at respektere andres grænser og holde fast i deres egne

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Mere end halvdelen af alle landets skoleelever har i denne uge fokus på, hvordan de bedre respekterer egne og hinandens grænser, når Sex & Samfund med ’Uge Sex’ sætter unges intime grænser på skoleskemaet. Det er en god og vigtig kampagne, der sætter fokus på noget, mange unge er optaget af, og som påvirker hele deres liv meget.

Jeg tror, det samtidig er vigtigt, at vi tager alvorligt, hvor stor en rolle forholdet til krop og seksuelle grænser faktisk spiller, når det kommer til vores unges psykiske trivsel. Heldigvis er det sådan, at langt de fleste unge har det godt og kaster sig ud i livet med en sund nysgerrighed og tiltro til egen dømmekraft.

Men desværre oplever vi samtidig en alt for stor stigning i antallet af unge, som kæmper med psykisk mistrivsel og har det svært med deres krop. Det er dybt bekymrende.

På nettet udviskes grænserne mellem naturlig nøgenhed og pornoficering nemt

I december fik jeg ni gode råd til, hvordan vi forbedrer den psykiske trivsel blandt unge, fra det ungepanel, som jeg havde nedsat tidligere på året for at få nogle bud fra de unge selv på, hvad vi kunne gøre for at knække den negative trivselskurve hos unge. Rådene fra de unge var på mange måder klare.

De unge føler sig udfordret af den kropskultur, der hersker på nettet og i samfundet generelt. Ja, faktisk handlede mere end halvdelen af de unges råd om kropsidealer, køn, seksualitet og individuelle grænser. Det gjorde stort indtryk på mig. Og det bør gøre indtryk på alle, der er forældre til eller har med unge mennesker at gøre.

For som forældregenerationen kan det være svært at begribe, hvor stor betydning de sociale medier og nettet har for unges seksualitet, kropskultur og fortrolighed med egne grænser.

Sex & Samfunds undersøgelser viser da også, at rigtig mange forældre ikke føler sig klædt på til at tale med deres børn om intime grænser og grænser på nettet. Men det er vi nødt til.

Ellers lader vi de unge alene om at håndtere de ofte tvetydige signaler og forventninger til seksualitet, som de møder, når de er online.

Jeg kan godt forstå, hvorfor nogle unge farer vild blandt de retoucherede kropsidealer og forventninger til seksualitet, som de eksponeres for på nettet. For hvornår kan de spejle sig i det, de ser på skærmen, og hvornår er det manipuleret og over grænsen?

Det kan være svært at navigere i, når man i forvejen er på et tidspunkt i livet, hvor meget skal prøves for første gang, og det er let at blive usikker på sig selv. På nettet udviskes grænserne mellem naturlig nøgenhed og pornoficering nemt. Mange unge – især piger – går linegang i cyberspace, når de på den ene side føler, at de skal iscenesætte sig selv på en flirtende måde for at opnå popularitet, og på den anden side risikerer at blive udskammet, hvis de gør det.

I de senere år har der været flere sager, hvor piger og i færre tilfælde drenge og mænd har fået delt nøgenbilleder eller videoer på nettet mod deres vilje. Det har store psykiske konsekvenser for den enkelte. Også derfor er der mere end nogensinde før behov for, at unge lærer at respektere andres grænser og holde fast i deres egne. Så seksuel nysgerrighed ikke ender i grænseoverskridende adfærd og ulovlige krænkelser.