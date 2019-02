Formand for Borgerlønsbevægelsen: »Borgerløn er en demokratisk rettighed, vi endnu ikke har lovfæstet, på linje med stemmeret og ytringsfrihed«

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

På lederplads 13. februar skriver Per Michael Jespersen ’Nej til borgerløn’. Måske motiveret af det nyligt afsluttede forsøg i Finland. Han mener, at borgerløn er en interessant idé, men ikke for en velfungerende velfærdsstat som Danmark. Han begrunder det med fem ’stærke og skræmmende’ forbehold, med relativt lidt substans.

Substans kommer der i de afsluttende spørgsmål om orlovsordninger, arbejdsfordeling, prekarisering, rigid kontrol. Men så slutter han med selv at svare, at vi skal gøre det, vi har gjort så ofte før – forbedre velfærdsmodellen.

Jeg finder ’mere af det, vi plejer’ langt mere skræmmende, og jeg tror på borgerløn som en bedre fordeling af ressourcer og et friere livsgrundlag Helle Wisbech

Jeg finder ’mere af det, vi plejer’ langt mere skræmmende, og jeg tror på borgerløn som en bedre fordeling af ressourcer og et friere livsgrundlag. At indføre en borgerløn vil være så samfundsforandrende, at jeg på denne plads kun kan komme med nogle enkelte hovedtræk omkring det med udgangspunkt i Per Michael Jespersens leder.

Per Michael Jespersen skriver, at borgerløn er svar på en fremtidsudfordring bestående af robotter og massearbejdsløshed. Jeg mener i stedet, at borgerløn er en demokratisk rettighed, vi endnu ikke har lovfæstet, på linje med stemmeret, ytringsfrihed osv. Retten til et livsgrundlag. En mere retfærdig måde at fordele vores fælles ressourcer på. Når nogen har fået jorden, skal andre have penge til gulerødder.

Borgerløn er en frihedstanke. Vi skal kunne vælge, hvordan vi vil leve – under ansvar for fællesskabet og naturen. Borgerløn giver dig muligheden for et reelt nej til arbejde, du ikke ønsker, og et ja til ordentlige jobs, til at starte firma, studere, forske, male, passe familien, haven. Robotterne får det arbejde, som de er gode til. De er her allerede – sælger dig billetter på banegården, ordner lagerstyring, pakker og sender det næste, du køber på nettet, de leger med dine børn og støvsuger for din farmor.

Med borgerløn følger et nyt arbejdsbegreb, som både rummer lønnet arbejde og giver værdi til arbejde, som vi lige nu kun tillægger værdi i et løn-/salgsforhold. At plante træer er værdifuldt – for dyrelivet, CO 2 , insekter, rekreation, træer er livsnødvendige. Men arbejdet tilskrives ikke samfundsøkonomisk værdi, hvis det foregår i min frie tid. Så mærkværdigt har vi indrettet vores verden.

Per Michael Jespersen opstiller fem forbehold for borgerløn; Marginalisering. Det er dyrt. Social skævhed. Indvandringsmagnet. Den usikre forudsætning om robotterne.

Social- og arbejdsmarkedspolitikken baserer sig i dag heldigvis på, at mennesket skal trækkes ind i arbejdsfællesskabet, skriver han. ’Heldigvis’ og ’trækkes ind’, det lyder ikke umiddelbart, som om ’de’ føler sig så heldige. Vi har tillagt arbejdsmarkedet al betydning og har samtidig drænet familier, lokalsamfund og andre fællesskaber for meningsfuldhed. Vi kan ikke læse borgerløn ind i de strukturer, vi har nu; strukturerne skal ændres. Marginaliseret bliver man, når man i et samfund med et meget snævert arbejdsbegreb ikke har arbejde.