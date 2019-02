42 år på arbejdsmarkedet må give ret til tidlig pension

Mere end hver anden 50+ med fysisk arbejde døjer med ugentlige smerter, og mange er ligefrem begrænset i arbejdet. Nye tal dokumenterer de hårde jobs, vi glemte under myten om ’videnssamfundet’.

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Stripperen bevæger sig både i lange seje træk og i små hidsige bevægelser ...

Stripperen er malersvendens yndlingsværktøj og genstand for mange håndværkervitser. Den er tungere og mere effektiv end en spartel, når der skal fjernes gammelt tapet. Og det skal der i dag.

Jeg er taget med min ven malersvend Paw Østergaard Jensen på arbejde. I dag istandsætter han et rækkehus. Det gamle tapet fjernes med stripperen. Paw lægger godt med vægt i, også når han er nødt til at bøje ryggen. Siden er det ned på knæ for at fjerne det nederste tapet. Hver væg skal igennem tre omgange, før den er klar til nyt tapet.

Ovenpå skal der ordnes lofter. Det værste – at rense og spartle loftet – skete i går. Nu skal der filt på. Paw er en høj fyr, men må op på tæer for at sætte filten på plads. Han startede i lære som 18-årig. I dag er han 54 og kan med de nye regler gå på pension som 68-årig. 50 år på arbejdsmarkedet – 14 år endnu.

Det bliver ikke let. Utallige bøj, stræk og akavede stillinger giver smerter i skuldre og nakke, heldigvis har Paw undgået de store problemer med knæene, som mange kolleger døjer med.

Over halvdelen af malerne over 50 har smerter mindst en gang om ugen, og tre fjerdedele af disse er ligefrem begrænset i arbejdet af smerter. Det dokumenterer data fra forskningsprojektet SeniorArbejdsLiv, som er støttet af TrygFonden. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har stillet tallene til rådighed.

Malerne er langtfra alene. I de fleste jobgrupper med fysisk krævende arbejde er det over halvdelen af 50+, der har daglige eller ugentlige smerter. Det gælder for eksempel murere, elektrikere, jord- og betonarbejdere, sosu’er og en gruppe som dagplejere, som løfter små børn utallige gange på en arbejdsdag.

Det barske arbejdsliv kom i fokus med debatten om differentieret pensionsalder. Men hvad er årsagen til smerterne? En del politikere og medier udpeger den enkeltes egen livsstil som den store synder.

»Er folk blevet vanvittige? Højere automatisk pension, fordi man ryger og drikker mere end gennemsnittet«, skrev fhv. V-minister Søren Pind for nylig.

Er rygning og alkohol så forklaringen? Ja, men ikke den afgørende. Det viser en nøjere analyse af SeniorArbejdsLivs tal, som professor Lars L. Andersen fra NFA har foretaget. Han deler 50+ ind i to grupper: de ’sunde’, der ikke ryger, dyrker ugentlig motion og ikke drikker mere end Sundhedsstyrelsens grænser – og de ’usunde’, der ikke gør dette.

De ’usunde’ har ganske rigtigt flere smerter end de ’sunde’, men den store forskel er de fysiske krav i jobbet. Mønsteret er særlig tydeligt for den del af de smerteramte, der ligefrem er begrænset i arbejdet: Blandt folk med stillesiddende arbejde stiger andelen, der er begrænset af smerter, fra 10 procent blandt de ’sunde’ til 14 procent blandt de ’usunde’ – hos folk med fysisk krævende jobs fra 46 til 48 procent.

Så ja, det hjælper at kvitte smøgerne og dyrke motion, samfundets store skel sættes dog af de fysiske krav i jobbet. Hvad enten folk lever ’sundt’ eller ’usundt’, er det dramatisk flere med fysisk krævede arbejde, der er begrænset af smerter. Vi må se virkeligheden i øjnene: Der et strukturelt problem med en pensionsalder på 68 for alle.