Vrede forældre: Vi finder os ikke i ferielukning

Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at københavnske politikere tvinger Københavns daginstitutioner til ikke at kunne gøre deres vigtige arbejde ordentligt i tre uger hen over sommeren.

En række københavnske daginstitutioner er i sommeren 2019 blevet pålagt at spare penge ved at sammenlægge pasningen af vores børn midt i sommerferien. En række institutioner er blevet pålagt at lukke, mens børnene i stedet skal passes i en fælles opsamlingsinstitution for de børn, der ikke holder ferie i disse uger. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at københavnske politikere tvinger Københavns daginstitutioner til ikke at kunne gøre deres vigtige arbejde ordentligt i tre uger hen over sommeren.

Dagtilbuddets funktion er at give vores børn trygge og udviklende rammer i de timer, hvor vi forældre holder resten af samfundet i gang. Og samfundet er afhængigt af, at vi forældre stoler på, at vores børn har det godt, når vi overlader dem til den professionaliserede kærlighed.

For langt de fleste voksne er tre uger ikke meget, men det er en evighed for et førskolebarn. Tre uger i ukendte rammer med primært nye og skiftende ansigter. Tre uger, hvor personalet ikke kender børnene, ikke kender stedet, dets muligheder og faciliteter. Det vil i mange tilfælde blive umuligt at tage på tur ud af huset grundet lovkrav, da pædagoger fra selvejende institutioner eksempelvis ikke må tage børn fra andre institutioner ud af huset, samt af sikkerhedshensyn, da personalet mangler en forståelse af børnegruppens trafikfornemmelse og børnenes individuelle impulskontrol.

Disse tre uger kan sætte sig lange spor i især børn i udsatte positioner og yngre børns tillid og tilknytning. Nogle børn vil nok klare sig nogenlunde, men i stedet for at være i et roligt miljø i trygge omgivelser med børn og voksne, de i forvejen har relationer til, kommer de til at befinde sig i dette diffuse midlertidige rum uden faste rutiner og genkendelige normer.

Forskning på børneområdet peger på, at jo tryggere børn er, når de er små, jo bedre vil de lære og udvikle sig resten af livet. Og det virker derfor helt bagvendt at spare på børnenes umiddelbare trivsel. Især når vi samtidig lever i en tid, hvor børn i førskolealderen i stigende grad lider af stress.

Vi er mange forældre, der allerede nu gruer for at skulle aflevere vores børn i de pågældende uger. Det er langtfra alle, der har mulighed for at holde deres børn hjemme i perioden. I nogle familier sker det, at der indgås kompromiser, hvor forældrene holder deres ferier forskudt for at kunne holde deres børn hjemme, eller vælger at tage fri, selv om det ikke er økonomisk forsvarligt.

Med hensyn til det pædagogfaglige personale frarøver tiltaget dem selvstændigt at organisere deres ferier i institutionerne. De, der skal på arbejde under feriepasningen, vil opleve en kaotisk periode med udefinerede rammer. Spørgsmålet er, om de som gruppe vil kunne komme igennem perioden uden at blive stressede og frustrerede over ikke at kunne gøre deres arbejde ordentligt. Pædagogfagligt personale er allerede en udsat gruppe, når man kigger på, hvordan normeringerne forringes, samtidig med at arbejdsmængden øges. Og vi vil værne om deres trivsel, så de kan værne om vores børns.

Vi mener ikke, at de påvirkede institutioner i perioden vil få mulighed for at leve op til dagtilbudsloven, der som bekendt forpligter institutionerne til at fremme børns trivsel og overgang fra hjem til dagtilbud. Der står ikke noget i dagtilbudsloven om, at disse krav kan sættes på pause for at spare penge. Det er vores overbevisning, at sommerferiepasning udelukkende har negative konsekvenser for både børn og pædagoger. Og vi vil ikke finde os i det.